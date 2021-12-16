https://ria.ru/20211216/mimoza-1764007303.html

Ученые объяснили преждевременное цветение мимозы в Сочи

Ученые объяснили преждевременное цветение мимозы в Сочи - РИА Новости, 16.12.2021

Ученые объяснили преждевременное цветение мимозы в Сочи

Цветение мимозы зависит от конкретных климатических условий, соответственно, она может расцветать раньше ожидаемого срока, если установилась теплая погода, и... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:38

2021-12-16T11:38

2021-12-16T11:40

общество

сочи

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СОЧИ, 16 дек – РИА Новости. Цветение мимозы зависит от конкретных климатических условий, соответственно, она может расцветать раньше ожидаемого срока, если установилась теплая погода, и наоборот, распускать цветки позже в случае наступления холодов, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что на территории курорта из-за аномально теплой погоды преждевременно - в декабре - расцвела мимоза."Бывает так, что мимоза из-за теплой погоды может расцвести гораздо раньше привычного для россиян срока - в начале января или даже в декабре. Это действительно происходит время от времени, например, как и в этом году", - сказала Солтани.По словам ученого, обычно цветение мимозы в пределах Черноморского побережья приходится на период с декабря по май. Пик цветения этого растения выпадет на конец февраля и начало марта. Однако сроки цветения сильно зависят от конкретных условий климата."Соответственно, если же зима выдалась достаточно холодной, мимоза может отреагировать на это с точностью наоборот: зацвести только в середине марта, радуя свои цветущим видом аж до самого мая", - уточнила Солтани.Она также добавила, что цветущая мимоза в декабре – это конечно, отклонение от средних показателей, но не нарушающее предельных норм.

https://ria.ru/20211020/surki-1755318743.html

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общество, сочи