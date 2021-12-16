https://ria.ru/20211216/mid-1764003340.html

В МИД заявили об открытости к диалогу с новым немецким министром Бербок

В МИД заявили об открытости к диалогу с новым немецким министром Бербок - РИА Новости, 16.12.2021

В МИД заявили об открытости к диалогу с новым немецким министром Бербок

Москва открыта к диалогу для конструктивной и эффективной работы с новой главой МИД ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:21

2021-12-16T11:21

2021-12-16T11:48

мид германии

россия

в мире

германия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

анналена бербок

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва открыта к диалогу для конструктивной и эффективной работы с новой главой МИД ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы открыты к диалогу для конструктивной, эффективной совместной работы", - сказала Захарова в эфире RT DE, комментируя первый контакт глав МИД РФ и ФРГ.Во вторник МИД РФ сообщил, что состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-германских отношений после прошедших в обеих странах выборов.

https://ria.ru/20211215/suverenitet-1763923454.html

россия

германия

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