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В МИД заявили об открытости к диалогу с новым немецким министром Бербок
В МИД заявили об открытости к диалогу с новым немецким министром Бербок - РИА Новости, 16.12.2021
В МИД заявили об открытости к диалогу с новым немецким министром Бербок
Москва открыта к диалогу для конструктивной и эффективной работы с новой главой МИД ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:21
2021-12-16T11:21
2021-12-16T11:48
мид германии
россия
в мире
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
анналена бербок
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва открыта к диалогу для конструктивной и эффективной работы с новой главой МИД ФРГ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы открыты к диалогу для конструктивной, эффективной совместной работы", - сказала Захарова в эфире RT DE, комментируя первый контакт глав МИД РФ и ФРГ.Во вторник МИД РФ сообщил, что состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и новой главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. Стороны обсудили состояние и перспективы развития российско-германских отношений после прошедших в обеих странах выборов.
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мид германии, россия, в мире, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, анналена бербок
11:21 16.12.2021 (обновлено: 11:48 16.12.2021)
В МИД заявили об открытости к диалогу с новым немецким министром Бербок
Представитель МИД Захарова: Москва открыта к диалогу с новым немецким министром Бербок