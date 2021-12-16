https://ria.ru/20211216/meditsina-1764053189.html

Онлайн-конференция о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом

Онлайн-конференция о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом - РИА Новости, 16.12.2021

Онлайн-конференция о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом

17 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом.

2021-12-16T14:39

2021-12-16T14:39

2021-12-16T14:39

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Задать вопросУчастники:- директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий ЛИОЗНОВ;- заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья ДАНИЛЕНКО.В России эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом по итогам прошедшей недели превышен почти на 50%. С чем это связано? Достигнет ли процесс уровня эпидемии? Какие меры будут предприниматься для борьбы с гриппом и ОРВИ?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы