Онлайн-конференция о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом
17 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом.
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Участники:
- директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий ЛИОЗНОВ;
- заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья ДАНИЛЕНКО.
В России эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом по итогам прошедшей недели превышен почти на 50%. С чем это связано? Достигнет ли процесс уровня эпидемии? Какие меры будут предприниматься для борьбы с гриппом и ОРВИ?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий ЛИОЗНОВ;
- заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья ДАНИЛЕНКО.
В России эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом по итогам прошедшей недели превышен почти на 50%. С чем это связано? Достигнет ли процесс уровня эпидемии? Какие меры будут предприниматься для борьбы с гриппом и ОРВИ?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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