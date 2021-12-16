https://ria.ru/20211216/lnr-1764009167.html

В ЛНР обвинили ВСУ в размещении танков и гаубиц в жилых районах

В ЛНР обвинили ВСУ в размещении танков и гаубиц в жилых районах - РИА Новости, 16.12.2021

В ЛНР обвинили ВСУ в размещении танков и гаубиц в жилых районах

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику и тяжелое вооружение украинских силовиков в четырех подконтрольных... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:44

2021-12-16T11:44

2021-12-16T11:44

в мире

рубежное

т-72 "урал"

луганская народная республика

счастье (город)

обсе

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику и тяжелое вооружение украинских силовиков в четырех подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявили журналистам в четверг в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."В зоне ответственности 57-й бригады (украинских силовиков – ред.) отмечено нахождение одного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и четырех танков Т-72 вблизи жилого района населенного пункта Новоахтырка, а также трех танков Т-72 в жилом районе населенного пункта Северодонецк", - заявил представитель пресс-службы.Также Народная милиция зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в жилом районе города Счастье у линии соприкосновения, и тяжелое вооружение, а именно 15 самоходных гаубиц "2С1 Гвоздика" на железнодорожной станции и три в жилом районе городе Рубежное. Все населенные пункты находятся под контролем Киева.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211215/bespilotniki-1763911172.html

https://ria.ru/20211209/tes-1763005618.html

рубежное

луганская народная республика

счастье (город)

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в мире, рубежное, т-72 "урал", луганская народная республика, счастье (город), обсе, ситуация в днр и лнр