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В ЛНР обвинили ВСУ в размещении танков и гаубиц в жилых районах
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении танков и гаубиц в жилых районах - РИА Новости, 16.12.2021
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении танков и гаубиц в жилых районах
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику и тяжелое вооружение украинских силовиков в четырех подконтрольных... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:44
2021-12-16T11:44
в мире
рубежное
т-72 "урал"
луганская народная республика
счастье (город)
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику и тяжелое вооружение украинских силовиков в четырех подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявили журналистам в четверг в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."В зоне ответственности 57-й бригады (украинских силовиков – ред.) отмечено нахождение одного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и четырех танков Т-72 вблизи жилого района населенного пункта Новоахтырка, а также трех танков Т-72 в жилом районе населенного пункта Северодонецк", - заявил представитель пресс-службы.Также Народная милиция зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в жилом районе города Счастье у линии соприкосновения, и тяжелое вооружение, а именно 15 самоходных гаубиц "2С1 Гвоздика" на железнодорожной станции и три в жилом районе городе Рубежное. Все населенные пункты находятся под контролем Киева.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211215/bespilotniki-1763911172.html
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луганская народная республика
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в мире, рубежное, т-72 "урал", луганская народная республика, счастье (город), обсе, ситуация в днр и лнр
11:44 16.12.2021
 
В ЛНР обвинили ВСУ в размещении танков и гаубиц в жилых районах

Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в размещении танков и гаубиц в жилых районах

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 16 дек - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики фиксирует бронетехнику и тяжелое вооружение украинских силовиков в четырех подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявили журналистам в четверг в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее Народная милиция ЛНР заявляла, что украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 17:46
Украинские силовики глушат беспилотники ОБСЕ в Донбассе, заявили в ЛНР
"В зоне ответственности 57-й бригады (украинских силовиков – ред.) отмечено нахождение одного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и четырех танков Т-72 вблизи жилого района населенного пункта Новоахтырка, а также трех танков Т-72 в жилом районе населенного пункта Северодонецк", - заявил представитель пресс-службы.
Также Народная милиция зафиксировала бронетехнику украинских силовиков в жилом районе города Счастье у линии соприкосновения, и тяжелое вооружение, а именно 15 самоходных гаубиц "2С1 Гвоздика" на железнодорожной станции и три в жилом районе городе Рубежное. Все населенные пункты находятся под контролем Киева.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Шахтер после смены на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 18:28
В ЛНР заявили об угрозе остановки ТЭС на подконтрольной Киеву территории
 
В миреРубежноеТ-72 "Урал"Луганская Народная РеспубликаСчастье (город)ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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