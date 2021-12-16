https://ria.ru/20211216/lesoparki-1763973003.html

Москвичам напомнили о запрете на распитие алкоголя в лесопарках

Москвичам напомнили о запрете на распитие алкоголя в лесопарках - РИА Новости, 16.12.2021

Москвичам напомнили о запрете на распитие алкоголя в лесопарках

Инспекторы Мосприроды будут работать во время новогодних праздников в усиленном режиме, чтобы пресекать нарушения, в частности, на особо охраняемые природные... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T07:21

2021-12-16T07:21

2021-12-16T07:21

общество

москва

антон кульбачевский

городское хозяйство москвы

мосприрода

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Инспекторы Мосприроды будут работать во время новогодних праздников в усиленном режиме, чтобы пресекать нарушения, в частности, на особо охраняемые природные территории нельзя заезжать на автомобилях, там запрещено запускать фейерверки, пить алкоголь, разводить открытый огонь и мусорить, сообщил РИА Новости глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."На особо охраняемых природных территориях не допускаются любые действия, причиняющие вред природным объектам. У каждого входа в парк расположены информационные стенды, из которых можно узнать, что запрещено делать на особо охраняемых природных территориях. В период новогодних праздников инспекторы Мосприроды будут работать в усиленном режиме патрулирования природных территорий", - сказал Кульбачевский.По его словам, распространенное нарушение в природных парках зимой – заезд на территорию на личном транспорте. Кроме того, зимой, как и в любое другое время года, запрещено разводить открытый огонь и использовать мангалы вне специальных площадок, оставлять мусор, наносить вред норам животных."На особо охраняемых природных территориях запрещено использование фейерверков и пиротехнических средств. Громкие звуки и яркие вспышки, особенно в темное время суток, являются фактором беспокойства и стресса для диких животных. Также использование пиротехнических средств может привести к гибели мелких птиц и млекопитающих. Даже безобидные хлопушки могут напугать лесных обитателей. Кроме того, запуск фейерверков на природных территориях может привести к возникновению пожароопасной ситуации", - отметил глава департамента.Кульбачевский подчеркнул, что на природных территориях недопустимо распивать алкоголь."Природные территории - это, прежде всего, дом для многих краснокнижных зверей, птиц и редких растений. Празднование Нового года не должно стать для них угрозой", - заключил он.

https://ria.ru/20201213/alkogol-1589000054.html

москва

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общество, москва, антон кульбачевский, городское хозяйство москвы, мосприрода