Презентация нового театрального проекта
23 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация совместного проекта Академии русского балета им. А.Я. Вагановой и Театрального института им. Бориса Щукина по поэме А.С. Пушкина "Медный всадник".
Задать вопрос
Участники:
- ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай ЦИСКАРИДЗЕ;
- ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- режиссеры-постановщики проекта Павел САФОНОВ и Юрий ПЕТУХОВ.
Совместные постановки спектакля по мотивам поэмы "Медный всадник" и других произведений А.С. Пушкина будут осуществлены в рамках реализации федеральной программы "Приоритет – 2030", направленной на достижение национальных целей развития Российской Федерации.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай ЦИСКАРИДЗЕ;
- ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- режиссеры-постановщики проекта Павел САФОНОВ и Юрий ПЕТУХОВ.
Совместные постановки спектакля по мотивам поэмы "Медный всадник" и других произведений А.С. Пушкина будут осуществлены в рамках реализации федеральной программы "Приоритет – 2030", направленной на достижение национальных целей развития Российской Федерации.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru