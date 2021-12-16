https://ria.ru/20211216/kultura-1764068910.html

Презентация нового театрального проекта

Презентация нового театрального проекта - РИА Новости, 16.12.2021

Презентация нового театрального проекта

23 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет презентация совместного проекта Академии русского балета им. А.Я. Вагановой и Театрального института им. Бориса Щукина по поэме А.С. Пушкина "Медный всадник".

2021-12-16T15:46

2021-12-16T15:46

2021-12-16T15:46

анонсы

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Задать вопросУчастники:- ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай ЦИСКАРИДЗЕ;- ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;- режиссеры-постановщики проекта Павел САФОНОВ и Юрий ПЕТУХОВ.Совместные постановки спектакля по мотивам поэмы "Медный всадник" и других произведений А.С. Пушкина будут осуществлены в рамках реализации федеральной программы "Приоритет – 2030", направленной на достижение национальных целей развития Российской Федерации.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы