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Туризм
https://ria.ru/20211216/krym-1764072943.html
Пляжи Крыма начали готовить к новому курортному сезону
Пляжи Крыма начали готовить к новому курортному сезону - РИА Новости, 16.12.2021
Пляжи Крыма начали готовить к новому курортному сезону
В Крыму началась подготовка пляжей к новому сезону, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко на круглом столе в Общественной палате РФ. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:26
2021-12-16T18:26
туризм
республика крым
новости - туризм
туристы
туризм
курорт
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости. В Крыму началась подготовка пляжей к новому сезону, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко на круглом столе в Общественной палате РФ.Министр отметил, что на протяжении многих лет берегоукрепительные сооружения Южного берега Крыма не содержались в надлежащем порядке, поэтому их ресурс давно выработан. По мнению Волченко, необходима отдельная федеральная программа по ремонту сооружений с дальнейшим закреплением за муниципалитетом.По данным минкурортов, с 2015 года количество благоустроенных по всем стандартам пляжей в Крыму увеличилось почти в два раза. В сезоне 2021 года функционировало около 450 пляжей, соответствующих всем стандартам, нормам безопасности и открытых для обратной связи с отдыхающими.
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республика крым, новости - туризм, туристы, туризм, курорт, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия
18:26 16.12.2021
 
Пляжи Крыма начали готовить к новому курортному сезону

Процедура подготовки пляжей к новому курортному сезону началась в Крыму

© Фото : отель "Алые Паруса"Пляж отеля "Алые Паруса" в Крыму
Пляж отеля Алые Паруса в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : отель "Алые Паруса"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости. В Крыму началась подготовка пляжей к новому сезону, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко на круглом столе в Общественной палате РФ.
Министр отметил, что на протяжении многих лет берегоукрепительные сооружения Южного берега Крыма не содержались в надлежащем порядке, поэтому их ресурс давно выработан. По мнению Волченко, необходима отдельная федеральная программа по ремонту сооружений с дальнейшим закреплением за муниципалитетом.
По данным минкурортов, с 2015 года количество благоустроенных по всем стандартам пляжей в Крыму увеличилось почти в два раза. В сезоне 2021 года функционировало около 450 пляжей, соответствующих всем стандартам, нормам безопасности и открытых для обратной связи с отдыхающими.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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ТуризмРеспублика КрымНовости - ТуризмтуристыТуризмКурортВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Россия
 
 
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