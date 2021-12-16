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Пляжи Крыма начали готовить к новому курортному сезону
Пляжи Крыма начали готовить к новому курортному сезону - РИА Новости, 16.12.2021
Пляжи Крыма начали готовить к новому курортному сезону
В Крыму началась подготовка пляжей к новому сезону, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко на круглом столе в Общественной палате РФ. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:26
2021-12-16T18:26
2021-12-16T18:26
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости. В Крыму началась подготовка пляжей к новому сезону, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко на круглом столе в Общественной палате РФ.Министр отметил, что на протяжении многих лет берегоукрепительные сооружения Южного берега Крыма не содержались в надлежащем порядке, поэтому их ресурс давно выработан. По мнению Волченко, необходима отдельная федеральная программа по ремонту сооружений с дальнейшим закреплением за муниципалитетом.По данным минкурортов, с 2015 года количество благоустроенных по всем стандартам пляжей в Крыму увеличилось почти в два раза. В сезоне 2021 года функционировало около 450 пляжей, соответствующих всем стандартам, нормам безопасности и открытых для обратной связи с отдыхающими.
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республика крым, новости - туризм, туристы, туризм, курорт, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия
Пляжи Крыма начали готовить к новому курортному сезону
Процедура подготовки пляжей к новому курортному сезону началась в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости. В Крыму началась подготовка пляжей к новому сезону, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко на круглом столе в Общественной палате РФ.
Министр отметил, что на протяжении многих лет берегоукрепительные сооружения Южного берега Крыма не содержались в надлежащем порядке, поэтому их ресурс давно выработан. По мнению Волченко, необходима отдельная федеральная программа по ремонту сооружений с дальнейшим закреплением за муниципалитетом.
По данным минкурортов, с 2015 года количество благоустроенных по всем стандартам пляжей в Крыму увеличилось почти в два раза. В сезоне 2021 года функционировало около 450 пляжей, соответствующих всем стандартам, нормам безопасности и открытых для обратной связи с отдыхающими.