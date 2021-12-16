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Религия
https://ria.ru/20211216/krest-1764103293.html
В РПЦ призвали проверить данные о спиленном кресте в Татарстане
В РПЦ призвали проверить данные о спиленном кресте в Татарстане - РИА Новости, 16.12.2021
В РПЦ призвали проверить данные о спиленном кресте в Татарстане
Необходимо проверить информацию о том, что в Актаныше (Республика Татарстан) неизвестные спилили на кладбище православный крест, и провести тщательное... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:05
2021-12-16T18:05
религия
набережные челны
республика татарстан (татарстан)
роман силантьев
русская православная церковь
владимир легойда
telegram (приложение)
московский патриархат
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Необходимо проверить информацию о том, что в Актаныше (Республика Татарстан) неизвестные спилили на кладбище православный крест, и провести тщательное расследование произошедшего, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ранее издание "Вечерняя Казань" сообщило, что на кладбище в Актаныше был похоронен православный житель Набережных Челнов, но крест на его могиле кто-то спилил. Также сообщалось, что у родственников возникли проблемы с установкой нового креста."Полагаю, что является необходимым тщательное расследование обстоятельств происшедшего со стороны правоохранительных органов и надлежащее обеспечение права на захоронение, в том числе установку могильного креста", - написал Легойда в своем Telegram-канале.По его словам, на большинстве кладбищ, расположенных в России, рядом производятся захоронения представителей всех традиционных российских религий "согласно принятым обычаям, в том числе с установкой религиозных символов"."Убежден, что это является гарантией межрелигиозного мира и взаимного уважения. Не сомневаюсь также в том, что подобного мнения придерживаются главы всех традиционных религий России", - заключил представитель РПЦ.Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев в разговоре с РИА Новости отметил, что кладбище в Актаныше не мусульманское, а общественное. Также от назвал этот случай вопиющим.
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набережные челны, республика татарстан (татарстан), роман силантьев, русская православная церковь, владимир легойда, telegram (приложение), московский патриархат, россия
18:05 16.12.2021
 

В РПЦ призвали проверить данные о спиленном кресте в Татарстане

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКрест на могиле
Крест на могиле - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Необходимо проверить информацию о том, что в Актаныше (Республика Татарстан) неизвестные спилили на кладбище православный крест, и провести тщательное расследование произошедшего, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ранее издание "Вечерняя Казань" сообщило, что на кладбище в Актаныше был похоронен православный житель Набережных Челнов, но крест на его могиле кто-то спилил. Также сообщалось, что у родственников возникли проблемы с установкой нового креста.
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"Полагаю, что является необходимым тщательное расследование обстоятельств происшедшего со стороны правоохранительных органов и надлежащее обеспечение права на захоронение, в том числе установку могильного креста", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
По его словам, на большинстве кладбищ, расположенных в России, рядом производятся захоронения представителей всех традиционных российских религий "согласно принятым обычаям, в том числе с установкой религиозных символов".
"Убежден, что это является гарантией межрелигиозного мира и взаимного уважения. Не сомневаюсь также в том, что подобного мнения придерживаются главы всех традиционных религий России", - заключил представитель РПЦ.
Директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев в разговоре с РИА Новости отметил, что кладбище в Актаныше не мусульманское, а общественное. Также от назвал этот случай вопиющим.
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РелигияНабережные ЧелныРеспублика Татарстан (Татарстан)Роман СилантьевРусская православная церковьВладимир ЛегойдаTelegram (приложение)Московский ПатриархатРоссия
 
 
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