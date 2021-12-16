https://ria.ru/20211216/koronavirus-1764012579.html
В Москве за сутки госпитализировали 760 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 760 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021
В Москве за сутки госпитализировали 760 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 760 человек с COVID, на ИВЛ находятся 539 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:59
2021-12-16T11:59
2021-12-16T11:59
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 760 человек с COVID, на ИВЛ находятся 539 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 85 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 760 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 760 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 539 пациентов