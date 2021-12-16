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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/koronavirus-1764008050.html
В России за сутки зафиксировали 28 486 новых случаев COVID-19
В России за сутки зафиксировали 28 486 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021
В России за сутки зафиксировали 28 486 новых случаев COVID-19
Число официально выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 28 486, показатель находится ниже отметки в 30 тысяч пятый день подряд. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:42
2021-12-16T12:49
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Число официально выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 28 486, показатель находится ниже отметки в 30 тысяч пятый день подряд."За последние сутки в России подтвержденных случаев &lt;...&gt; (COVID-19. — Прим. ред.) 28 486 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2089 (7,3%) без клинических проявлений", — сообщил оперативный штаб.Накануне было 28 363 заболевших, темп прироста сохранился на уровне 0,28 процента. За время эпидемии зарегистрированы 10 131 646 случаев.Умерли 1133 человека (днем ранее — 1142). Всего жертвами COVID-19 в России стали 294 024 человека. Выздоровели за сутки 37 155 пациентов, за все время — около 8,9 миллиона.Больше всего новых случаев в Москве — 3322 (2459), Санкт-Петербурге — 1992, Московской области — 1262, Красноярском — 726 и Краснодарском краях — 708.Минимальные показатели зафиксировали на Чукотке — там заболели шесть человек, в Ненецком автономном округе — девять, Калмыкии — 16.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 270 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:42 16.12.2021 (обновлено: 12:49 16.12.2021)
 
В России за сутки зафиксировали 28 486 новых случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 28 486 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в приемном отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациент в приемном отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Число официально выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 28 486, показатель находится ниже отметки в 30 тысяч пятый день подряд.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> (COVID-19. — Прим. ред.) 28 486 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2089 (7,3%) без клинических проявлений", — сообщил оперативный штаб.
Люди в масках - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 02:15Распространение коронавируса
Иммунолог рассказал, сколько надо вдохнуть COVID-19, чтобы заболеть
Накануне было 28 363 заболевших, темп прироста сохранился на уровне 0,28 процента. За время эпидемии зарегистрированы 10 131 646 случаев.
Умерли 1133 человека (днем ранее — 1142). Всего жертвами COVID-19 в России стали 294 024 человека. Выздоровели за сутки 37 155 пациентов, за все время — около 8,9 миллиона.
Больше всего новых случаев в Москве — 3322 (2459), Санкт-Петербурге — 1992, Московской области — 1262, Красноярском — 726 и Краснодарском краях — 708.
Минимальные показатели зафиксировали на Чукотке — там заболели шесть человек, в Ненецком автономном округе — девять, Калмыкии — 16.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 270 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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