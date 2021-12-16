11:42 16.12.2021 (обновлено: 12:49 16.12.2021)
В России за сутки зафиксировали 28 486 новых случаев COVID-19
В России за сутки зарегистрировали 28 486 новых случаев COVID-19
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в приемном отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Число официально выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 28 486, показатель находится ниже отметки в 30 тысяч пятый день подряд.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> (COVID-19. — Прим. ред.) 28 486 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2089 (7,3%) без клинических проявлений", — сообщил оперативный штаб.
Накануне было 28 363 заболевших, темп прироста сохранился на уровне 0,28 процента. За время эпидемии зарегистрированы 10 131 646 случаев.
Умерли 1133 человека (днем ранее — 1142). Всего жертвами COVID-19 в России стали 294 024 человека. Выздоровели за сутки 37 155 пациентов, за все время — около 8,9 миллиона.
Больше всего новых случаев в Москве — 3322 (2459), Санкт-Петербурге — 1992, Московской области — 1262, Красноярском — 726 и Краснодарском краях — 708.
Минимальные показатели зафиксировали на Чукотке — там заболели шесть человек, в Ненецком автономном округе — девять, Калмыкии — 16.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается свыше 270 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.