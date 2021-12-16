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Соломон: пять тысяч компаний подали заявки на производственный консалтинг
Соломон: пять тысяч компаний подали заявки на производственный консалтинг - РИА Новости, 16.12.2021
Соломон: пять тысяч компаний подали заявки на производственный консалтинг
Около пяти тысяч предприятий уже подали заявку на консалтинговые услуги в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщил генеральный директор... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:17
2021-12-16T13:17
экономика
москва
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Около пяти тысяч предприятий уже подали заявку на консалтинговые услуги в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщил генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) Николай Соломон в ходе первой бизнес-конференции "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы".АНО "ФЦК" выступает оператором нацпроекта "Производительность труда" в части адресной поддержки предприятий.Участниками национального проекта стали уже более 3000 предприятий."Спрос на проект в два раза выше, чем мы можем обработать. Тем не менее, после того, как руководство предприятия подаст заявку на платформе производительность.рф, в течение месяца туда будут направлены специалисты, которые примут решение об участии в проекте", - сказал Соломон.Как подчеркнул руководитель АНО "ФЦК", договор, который подписывается с участником проекта, не подразумевает платы за консалтинговые услуги."Это первый вид поддержки со стороны государства, когда предлагается консультационная помощь опытных специалистов, не требующая вложений средств со стороны бизнеса, получающего при этом очевидную выгоду", - сказал он.По словам Соломона, команда АНО "ФЦК" укомплектована лучшими в России специалистами, собранными по всей стране, из всех производственных систем, которые имеют богатый опыт анализа эффективности использования ресурсов в производственных процессах.По его словам, задача специалистов АНО "ФЦК" - помочь предпринимателям разобраться с эффективностью использования ресурсов, найти потери и подсказать способы и возможности увеличения объемов производства в два-три раза на тех же мощностях и с использованием того же числа занятых.Московские предприятия также смогут повысить производительность труда и эффективность работы. Чтобы стать участником нацпроекта, необходимо пройти регистрацию на портале производительность.рф и выбрать столичный регион.
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экономика, москва
13:17 16.12.2021
 

Соломон: пять тысяч компаний подали заявки на производственный консалтинг

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор ФЦК Николай Соломон
Генеральный директор ФЦК Николай Соломон - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Около пяти тысяч предприятий уже подали заявку на консалтинговые услуги в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщил генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) Николай Соломон в ходе первой бизнес-конференции "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы".
АНО "ФЦК" выступает оператором нацпроекта "Производительность труда" в части адресной поддержки предприятий.
Производственная культура: новая модель развития экономики Москвы - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
08:48Интервью
Производственная культура: новая модель развития экономики Москвы
Участниками национального проекта стали уже более 3000 предприятий.
"Спрос на проект в два раза выше, чем мы можем обработать. Тем не менее, после того, как руководство предприятия подаст заявку на платформе производительность.рф, в течение месяца туда будут направлены специалисты, которые примут решение об участии в проекте", - сказал Соломон.
Как подчеркнул руководитель АНО "ФЦК", договор, который подписывается с участником проекта, не подразумевает платы за консалтинговые услуги.
"Это первый вид поддержки со стороны государства, когда предлагается консультационная помощь опытных специалистов, не требующая вложений средств со стороны бизнеса, получающего при этом очевидную выгоду", - сказал он.
Международный деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 14:42
Компании Москвы могут подать заявки на проект "Производительность труда"
По словам Соломона, команда АНО "ФЦК" укомплектована лучшими в России специалистами, собранными по всей стране, из всех производственных систем, которые имеют богатый опыт анализа эффективности использования ресурсов в производственных процессах.
"Многие из этих специалистов – бывшие руководители производств, технологи, инженеры. В среднем на каждом проанализированном нами предприятии загрузка персонала составляла 50% при такой же средней загрузке оборудования. Вы думаете, что вы эффективно управляете вашими ресурсами. Но вы платите зарплату человеку за то, что он лишь 50% своего времени работает как специалист, а половину смены ждет комплектующих. И так – практически на каждом рабочем месте", - рассказал Соломон.
По его словам, задача специалистов АНО "ФЦК" - помочь предпринимателям разобраться с эффективностью использования ресурсов, найти потери и подсказать способы и возможности увеличения объемов производства в два-три раза на тех же мощностях и с использованием того же числа занятых.
Московские предприятия также смогут повысить производительность труда и эффективность работы. Чтобы стать участником нацпроекта, необходимо пройти регистрацию на портале производительность.рф и выбрать столичный регион.
 
ЭкономикаМосква
 
 
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