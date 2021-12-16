https://ria.ru/20211216/konsalting-1764027074.html

Соломон: пять тысяч компаний подали заявки на производственный консалтинг

Соломон: пять тысяч компаний подали заявки на производственный консалтинг - РИА Новости, 16.12.2021

Соломон: пять тысяч компаний подали заявки на производственный консалтинг

Около пяти тысяч предприятий уже подали заявку на консалтинговые услуги в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщил генеральный директор... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:17

2021-12-16T13:17

2021-12-16T13:17

экономика

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764033448_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_6a6ccd23265e683325d1edc447b3a841.jpg

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Около пяти тысяч предприятий уже подали заявку на консалтинговые услуги в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщил генеральный директор АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) Николай Соломон в ходе первой бизнес-конференции "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы".АНО "ФЦК" выступает оператором нацпроекта "Производительность труда" в части адресной поддержки предприятий.Участниками национального проекта стали уже более 3000 предприятий."Спрос на проект в два раза выше, чем мы можем обработать. Тем не менее, после того, как руководство предприятия подаст заявку на платформе производительность.рф, в течение месяца туда будут направлены специалисты, которые примут решение об участии в проекте", - сказал Соломон.Как подчеркнул руководитель АНО "ФЦК", договор, который подписывается с участником проекта, не подразумевает платы за консалтинговые услуги."Это первый вид поддержки со стороны государства, когда предлагается консультационная помощь опытных специалистов, не требующая вложений средств со стороны бизнеса, получающего при этом очевидную выгоду", - сказал он.По словам Соломона, команда АНО "ФЦК" укомплектована лучшими в России специалистами, собранными по всей стране, из всех производственных систем, которые имеют богатый опыт анализа эффективности использования ресурсов в производственных процессах.По его словам, задача специалистов АНО "ФЦК" - помочь предпринимателям разобраться с эффективностью использования ресурсов, найти потери и подсказать способы и возможности увеличения объемов производства в два-три раза на тех же мощностях и с использованием того же числа занятых.Московские предприятия также смогут повысить производительность труда и эффективность работы. Чтобы стать участником нацпроекта, необходимо пройти регистрацию на портале производительность.рф и выбрать столичный регион.

https://radiosputnik.ria.ru/20211216/1763976898.html

https://ria.ru/20211214/proekt-1763664838.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва