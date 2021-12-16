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При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах

При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах - РИА Новости, 16.12.2021

При расследовании убийства Кеннеди проверяли документы о коммунистах

Расследование убийства президента США Джона Кеннеди начинают с эпизодов, описанных в 1940-х годах, свидетельствуют архивные материалы. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T01:35

2021-12-16T01:35

2021-12-16T01:35

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Расследование убийства президента США Джона Кеннеди начинают с эпизодов, описанных в 1940-х годах, свидетельствуют архивные материалы.Новую порцию документов, касающихся убийства Кеннеди, опубликовал Национальный архив США. Из них следует, что для установления обстоятельств убийства проверяли документы о коммунистах и либералах 1940-х.Самый старый документ датирован 11 октября 1941 года. В нем говорится о поездке американского международника Эдварда Картера в Лос-Анджелес, где планировалось обсудить комитет помощи России, который он помог создать годом ранее. Встреча прошла 8 октября 1941 года. Организовать ее посоветовал Герберт Биберман, который с 1938 года участвовал в работе голливудской лиги против нацизма, а в 1940 он же был в счетном комитете форума мира, указано в документах. В сентябре 1940 года его называли сторонником коммунистического фронта. Дальше в 14-страничном документе упоминается глава профсоюзов, член коммунистической партии из Лос-Анджелеса, в ряду с ним - организатор форума в поддержку мира в Голливуде и главы ветеранских организаций.Биберман 26 января 1943 года подписал петицию о немедленном открытии второго фронта, говорится в следующем докладе. "В отчетный период Биберман не предпринимал активных действий, которые бы указывали на связь с коммунистической партией", - пишет агент.ЦРУ 19 декабря 1947 года оформило малопонятный документ о том, что в ноябре-декабре нечего сообщить о трех субъектах, указанных буквой Л и порядковым номером, а отчет о четвертом "приложен". Записка от 1978 года, дополняющая документ, указывает, что он запрошен комиссией по расследованию убийства Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Об этом же отчете ЦРУ пишет в ФБР 23 декабря 1947 года.Информацию об Альфонсо Рудольфе Вихтрихе запрашивает ЦРУ у иностранных отделений 31 октября 1947 года. "Гражданин США, 1915 год, рожден в Мехико", - указывает разведывательное ведомство.Документ от июня 1948 года содержит свидетельство о рождении в январе 1910 года в Нью-Йорке Джейка Вассермана. Местное ФБР сообщает в офис в Вашингтоне о связях главы бюро в министерстве земельных и природных ресурсов с Россией, где родились его родители.Документов, датированных 1950-ми годами в архиве значительно больше. Интерес представлял субъект, отметившийся в начале десятилетия в Чили. Приложена справка об игорном бизнесе на Кубе. 16 августа 1957 проверяли уроженку Ростова Людмилу Берджанскую.Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более, чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.Через неделю после убийства Кеннеди была создана комиссия по расследованию обстоятельств его убийства, в нее вошли семь человек, а возглавил тогдашний председатель верховного суда США Эрл Уоррен. Почти все материалы комиссии были опубликованы. Конгресс в 1992 году решил собрать и объединить все документы об убийстве Кеннеди в национальный архив. Допускалась отсрочка публикации сведений, обнародование которых могло навредить оборонной безопасности или работе спецслужб. Материалы обнародуют с 2017 года.

https://ria.ru/20211215/falshivye-1763952460.html

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в мире, справки, даллас, лос-анджелес, джон кеннеди (политик), мартин лютер кинг, фбр, россия