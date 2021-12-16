https://ria.ru/20211216/kniga-1764054453.html
В Российском культурном центре презентовали новую книгу
В Российском культурном центре презентовали новую книгу - РИА Новости, 16.12.2021
В Российском культурном центре презентовали новую книгу
Медиакорпорация Китая выпустила новую книгу для детей на русском языке по мотивам романа "Путешествие на Запад". РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:43
2021-12-16T14:43
2021-12-16T14:43
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МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая выпустила новую книгу для детей на русском языке по мотивам романа "Путешествие на Запад".Официальная презентация прошла в Российском культурном центре в Пекине. Первыми читателями стали ребята из школы при посольстве России в Китае.
https://ria.ru/20211206/kitay-1762337865.html
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