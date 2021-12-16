https://ria.ru/20211216/kniga-1764054453.html

В Российском культурном центре презентовали новую книгу

В Российском культурном центре презентовали новую книгу - РИА Новости, 16.12.2021

В Российском культурном центре презентовали новую книгу

Медиакорпорация Китая выпустила новую книгу для детей на русском языке по мотивам романа "Путешествие на Запад". РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:43

2021-12-16T14:43

2021-12-16T14:43

россия-китай: главное

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764052375_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_4c73ea585a080f025b06b4133ce101dd.jpg

МОСКВА, 16 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая выпустила новую книгу для детей на русском языке по мотивам романа "Путешествие на Запад".Официальная презентация прошла в Российском культурном центре в Пекине. Первыми читателями стали ребята из школы при посольстве России в Китае.

https://ria.ru/20211206/kitay-1762337865.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия