Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211216/klip-1764014137.html
Ринго Старр и Тайка Вайтити снялись в клипе на песню Джорджа Харрисона
Ринго Старр и Тайка Вайтити снялись в клипе на песню Джорджа Харрисона - РИА Новости, 16.12.2021
Ринго Старр и Тайка Вайтити снялись в клипе на песню Джорджа Харрисона
На YouTube вышел клип на песню музыканта и экс-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона "My Sweet Lord". Это первый ролик, созданный на композицию 1970 года. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:52
2021-12-16T16:52
культура
youtube
новости культуры
музыка
джордж харрисон
the beatles
ринго старр (ричард старки)
тайка вайтити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763990255_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_1283b6cf330fe26c523ccda2200e4bfa.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. На YouTube вышел клип на песню музыканта и экс-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона "My Sweet Lord". Это первый ролик, созданный на композицию 1970 года.Клип, больше напоминающий короткометражный фильм, снял Лэнс Бэнгс. Его приурочили к 50-летию сольного альбома экс-гитариста The Beatles "All Things Must Pass", в который вошла песня.В музыкальном видео герой Марка Хэмилла, глава тайного агентства, дает задание своим шпионам, которых играют актеры Фред Армисен и Ванесса Байер. Они должны найти некий невидимый глазу объект, что оказывается непростой задачей.В ходе миссии спецагенты сталкиваются со многими знаменитостями, в том числе друзьями Харрисона Ринго Старром и Джеффом Линном (солистом ELO и продюсером многих песен Харрисона), актерами Дарреном Криссом, Розанной Аркетт, Джоном Хэммом, музыкантом Джо Уолшем, режиссером Тайкой Вайтити и многими другими. В клипе также появляются вдова Джорджа Харрисона Оливия и их сын Дхани, которых стал сопродюсером клипа.Так все участники видео почтили память музыканта, умершего в 2001 году.
https://ria.ru/20211006/kaver-1753295192.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763990255_510:0:3241:2048_1920x0_80_0_0_3655e02056fd64f73e403e846aa87f79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
youtube, новости культуры, музыка, джордж харрисон , the beatles, ринго старр (ричард старки), тайка вайтити
16:52 16.12.2021
 
Ринго Старр и Тайка Вайтити снялись в клипе на песню Джорджа Харрисона

Ринго Старр и Тайка Вайтити снялись в клипе на песню Джорджа Харрисона "My Sweet Lord"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. На YouTube вышел клип на песню музыканта и экс-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона "My Sweet Lord". Это первый ролик, созданный на композицию 1970 года.
Клип, больше напоминающий короткометражный фильм, снял Лэнс Бэнгс. Его приурочили к 50-летию сольного альбома экс-гитариста The Beatles "All Things Must Pass", в который вошла песня.
В музыкальном видео герой Марка Хэмилла, глава тайного агентства, дает задание своим шпионам, которых играют актеры Фред Армисен и Ванесса Байер. Они должны найти некий невидимый глазу объект, что оказывается непростой задачей.
В ходе миссии спецагенты сталкиваются со многими знаменитостями, в том числе друзьями Харрисона Ринго Старром и Джеффом Линном (солистом ELO и продюсером многих песен Харрисона), актерами Дарреном Криссом, Розанной Аркетт, Джоном Хэммом, музыкантом Джо Уолшем, режиссером Тайкой Вайтити и многими другими.
В клипе также появляются вдова Джорджа Харрисона Оливия и их сын Дхани, которых стал сопродюсером клипа.
Так все участники видео почтили память музыканта, умершего в 2001 году.
WhyHunger - Drum Together
6 октября, 13:55Культура
Ринго Старр и более ста барабанщиков исполнили кавер песни "Come Together"
 
КультураYouTubeНовости культурыМузыкаДжордж ХаррисонThe BeatlesРинго Старр (Ричард Старки)Тайка Вайтити
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и США
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
00:08В РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса
23:57В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен
Лента новостейМолния
Аналитик предупредил, что смогут сделать с рублем Европа и СШАВ Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & JohnsonВ РВСН заявили о разработке нового ракетного комплексаВ Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен