Ринго Старр и Тайка Вайтити снялись в клипе на песню Джорджа Харрисона

На YouTube вышел клип на песню музыканта и экс-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона "My Sweet Lord". Это первый ролик, созданный на композицию 1970 года. РИА Новости, 16.12.2021

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. На YouTube вышел клип на песню музыканта и экс-гитариста The Beatles Джорджа Харрисона "My Sweet Lord". Это первый ролик, созданный на композицию 1970 года.Клип, больше напоминающий короткометражный фильм, снял Лэнс Бэнгс. Его приурочили к 50-летию сольного альбома экс-гитариста The Beatles "All Things Must Pass", в который вошла песня.В музыкальном видео герой Марка Хэмилла, глава тайного агентства, дает задание своим шпионам, которых играют актеры Фред Армисен и Ванесса Байер. Они должны найти некий невидимый глазу объект, что оказывается непростой задачей.В ходе миссии спецагенты сталкиваются со многими знаменитостями, в том числе друзьями Харрисона Ринго Старром и Джеффом Линном (солистом ELO и продюсером многих песен Харрисона), актерами Дарреном Криссом, Розанной Аркетт, Джоном Хэммом, музыкантом Джо Уолшем, режиссером Тайкой Вайтити и многими другими. В клипе также появляются вдова Джорджа Харрисона Оливия и их сын Дхани, которых стал сопродюсером клипа.Так все участники видео почтили память музыканта, умершего в 2001 году.

