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Пермячка, напоившая внучку уксусной кислотой, получила 12 лет колонии
Пермячка, напоившая внучку уксусной кислотой, получила 12 лет колонии - РИА Новости, 16.12.2021
Пермячка, напоившая внучку уксусной кислотой, получила 12 лет колонии
Жительница Пермского края, убившая с помощью кислоты свою новорожденную внучку, приговорена судом к 12 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:35
2021-12-16T12:35
происшествия
пермский край
чернушинский район
здоровье - общество
россия
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ПЕРМЬ, 16 дек - РИА Новости. Жительница Пермского края, убившая с помощью кислоты свою новорожденную внучку, приговорена судом к 12 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.По данным ведомства, в декабре 2020 года жительница Чернушинского района Пермского края в ванной комнате своей квартиры приняла роды у дочери. Не желая содержать и воспитывать новорожденную девочку, женщина влила ей в рот уксусную кислоту, от которой внучка умерла.Фигурантке было предъявлено обвинение по п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью". "Суд приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211104/perm-1757695012.html
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происшествия, пермский край, чернушинский район, здоровье - общество, россия
12:35 16.12.2021
 
Пермячка, напоившая внучку уксусной кислотой, получила 12 лет колонии

Пермячка получила 12 лет колонии за убийство внучки, которую напоила уксусной кислотой

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЕРМЬ, 16 дек - РИА Новости. Жительница Пермского края, убившая с помощью кислоты свою новорожденную внучку, приговорена судом к 12 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным ведомства, в декабре 2020 года жительница Чернушинского района Пермского края в ванной комнате своей квартиры приняла роды у дочери. Не желая содержать и воспитывать новорожденную девочку, женщина влила ей в рот уксусную кислоту, от которой внучка умерла.
Фигурантке было предъявлено обвинение по п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью". "Суд приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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Житель Перми убил жену и внука, затем совершил самоубийство
 
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