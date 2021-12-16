https://ria.ru/20211216/kislota-1764023379.html

Пермячка, напоившая внучку уксусной кислотой, получила 12 лет колонии

Пермячка, напоившая внучку уксусной кислотой, получила 12 лет колонии - РИА Новости, 16.12.2021

Пермячка, напоившая внучку уксусной кислотой, получила 12 лет колонии

Жительница Пермского края, убившая с помощью кислоты свою новорожденную внучку, приговорена судом к 12 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:35

2021-12-16T12:35

2021-12-16T12:35

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пермский край

чернушинский район

здоровье - общество

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ПЕРМЬ, 16 дек - РИА Новости. Жительница Пермского края, убившая с помощью кислоты свою новорожденную внучку, приговорена судом к 12 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.По данным ведомства, в декабре 2020 года жительница Чернушинского района Пермского края в ванной комнате своей квартиры приняла роды у дочери. Не желая содержать и воспитывать новорожденную девочку, женщина влила ей в рот уксусную кислоту, от которой внучка умерла.Фигурантке было предъявлено обвинение по п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью". "Суд приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211104/perm-1757695012.html

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происшествия, пермский край, чернушинский район, здоровье - общество, россия