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Пермячка, напоившая внучку уксусной кислотой, получила 12 лет колонии
Пермячка, напоившая внучку уксусной кислотой, получила 12 лет колонии - РИА Новости, 16.12.2021
Пермячка, напоившая внучку уксусной кислотой, получила 12 лет колонии
Жительница Пермского края, убившая с помощью кислоты свою новорожденную внучку, приговорена судом к 12 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:35
2021-12-16T12:35
2021-12-16T12:35
происшествия
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ПЕРМЬ, 16 дек - РИА Новости. Жительница Пермского края, убившая с помощью кислоты свою новорожденную внучку, приговорена судом к 12 годам колонии общего режима, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.По данным ведомства, в декабре 2020 года жительница Чернушинского района Пермского края в ванной комнате своей квартиры приняла роды у дочери. Не желая содержать и воспитывать новорожденную девочку, женщина влила ей в рот уксусную кислоту, от которой внучка умерла.Фигурантке было предъявлено обвинение по п. "в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью". "Суд приговорил виновную к 12 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
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происшествия, пермский край, чернушинский район, здоровье - общество, россия
Пермячка, напоившая внучку уксусной кислотой, получила 12 лет колонии
Пермячка получила 12 лет колонии за убийство внучки, которую напоила уксусной кислотой