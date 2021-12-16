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В Хельсинки можно назвать аэропорт своим именем
В Хельсинки можно назвать аэропорт своим именем - РИА Новости, 16.12.2021
В Хельсинки можно назвать аэропорт своим именем
Теперь любой желающий может присвоить аэропорту Хельсинки свое имя, сообщает "Европульс". РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T01:36
2021-12-16T01:36
2021-12-16T01:36
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Теперь любой желающий может присвоить аэропорту Хельсинки свое имя, сообщает "Европульс".Для этого достаточно ввести данные на специальном сайте.Имя появится на официальном табло на фасаде в течение нескольких минут после ввода. Оно "провисит" там до тех пор, пока кто-нибудь другой не захочет переименовать аэропорт в честь себя.Воздушная гавань Хельсинки стала первым аэровокзалом в мире, где реализовали подобный проект. Таким образом сотрудники решили поблагодарить пассажиров за его использование.В марте этого года аэропорт Хельсинки был признан одним из лучших по эпидемиологической безопасности в странах ЕС в период пандемии.
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аэропорт, хельсинки, новости - туризм, туризм
В Хельсинки можно назвать аэропорт своим именем
Любой желающий может одолжить аэропорту Хельсинки свое имя на несколько минут