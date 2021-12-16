https://ria.ru/20211216/khangoshvili-1764027766.html

Кремль категорически не согласен с решением суда Берлина по делу Хангошвили

Кремль категорически не согласен с решением суда Берлина по делу Хангошвили - РИА Новости, 16.12.2021

Кремль категорически не согласен с решением суда Берлина по делу Хангошвили

Россия категорически не согласна с выводом, который сделал суд Берлина в рамках расследования убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, заявил... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:51

2021-12-16T12:51

2021-12-16T12:51

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зелимхан хангошвили

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия категорически не согласна с выводом, который сделал суд Берлина в рамках расследования убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы категорически не согласны с таким выводом и такой формулировкой", - сказал он.Высший суд Берлина признал ранее в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Такого наказания требовала прокуратура, которая считает, что убийство было совершено по заданию "от государственных ведомств правительства Российской Федерации". Защита настаивала на недостаточности доказательной базы.МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что вердикт суда Берлина "предельно необъективен и носит характер политического заказа".

https://ria.ru/20211216/sokolov-1764018248.html

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в мире, берлин (город), дмитрий песков, мид германии, россия, зелимхан хангошвили