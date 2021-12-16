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https://ria.ru/20211216/karikaturnost-1763990432.html
Карикатурность под видом поддержки демократии на Западе пугает, заявил МИД
Карикатурность под видом поддержки демократии на Западе пугает, заявил МИД - РИА Новости, 16.12.2021
Карикатурность под видом поддержки демократии на Западе пугает, заявил МИД
Карикатурность под видом поддержки демократии на Западе очевидна, и она пугает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вынесение... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:30
2021-12-16T10:30
в мире
берлин (город)
мид германии
мария захарова
россия
зелимхан хангошвили
анналена бербок
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Карикатурность под видом поддержки демократии на Западе очевидна, и она пугает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вынесение вердикта по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и высылку российских дипломатов из Германии."Карикатурность происходящего сегодня под видом поддержки и защиты демократии очевидна, и она пугает, так как приобретает все большие масштабы и ломает, изничтожает и подрывает истинные демократические основы, которые, мне кажется, вряд ли кто-то может оспорить их ценность. Но вопрос-то в том, что они извращаются, и вот это конкретный пример", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Высший суд Берлина признал ранее в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок."Это просто саморазоблачение всего этого фейкометного холдинга, в который входят, увы, представители западных спецслужб, созданные при их непосредственном участии СМИ-расследователи, на самом деле сливные бачки, в них же, в этот холдинг, входят представители политических кругов целого ряда стран...", - сказала она.
https://ria.ru/20211215/protest-1763944413.html
https://ria.ru/20211215/khangoshvili-1763850964.html
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в мире, берлин (город), мид германии, мария захарова, россия, зелимхан хангошвили, анналена бербок
10:30 16.12.2021
 
Карикатурность под видом поддержки демократии на Западе пугает, заявил МИД

Представитель МИД Захарова: карикатурность под видом поддержки демократии на Западе пугает

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Карикатурность под видом поддержки демократии на Западе очевидна, и она пугает, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вынесение вердикта по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и высылку российских дипломатов из Германии.
"Карикатурность происходящего сегодня под видом поддержки и защиты демократии очевидна, и она пугает, так как приобретает все большие масштабы и ломает, изничтожает и подрывает истинные демократические основы, которые, мне кажется, вряд ли кто-то может оспорить их ценность. Но вопрос-то в том, что они извращаются, и вот это конкретный пример", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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Высший суд Берлина признал ранее в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок.
"Это просто саморазоблачение всего этого фейкометного холдинга, в который входят, увы, представители западных спецслужб, созданные при их непосредственном участии СМИ-расследователи, на самом деле сливные бачки, в них же, в этот холдинг, входят представители политических кругов целого ряда стран...", - сказала она.
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В миреБерлин (город)МИД ГерманииМария ЗахароваРоссияЗелимхан ХангошвилиАнналена Бербок
 
 
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