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Религия
https://ria.ru/20211216/kanony-1764015800.html
РПЦЗ заявила о "неканонических действиях" Парижской архиепископии РПЦ
РПЦЗ заявила о "неканонических действиях" Парижской архиепископии РПЦ - РИА Новости, 16.12.2021
РПЦЗ заявила о "неканонических действиях" Парижской архиепископии РПЦ
Архиерейский синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) рассмотрел как "неканонические" действия главы другой церковной структуры в составе Русской... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:11
2021-12-16T12:11
религия
европа
русская православная церковь
русская православная церковь за границей
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Архиерейский синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) рассмотрел как "неканонические" действия главы другой церковной структуры в составе Русской православной церкви (РПЦ) - Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с центром в Париже - митрополита Дубнинского Иоанна (Реннето), который принимал в состав Парижской архиепископии священников РПЦЗ."Епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней, секретарь Архиерейского синода по межправославным отношениям выступил с сообщением о событиях в православном мире. Во время пространного доклада Его Преосвященства были рассмотрены неканонические действия митрополита Дубнинского Иоанна, незаконно принявшего ряд клириков Русской зарубежной церкви без канонического отпуска", - сообщает сайт РПЦЗ.Добавляется, что Архиерейский синод также рассмотрел определения Духовного суда Великобританской епархии по делам этих священнослужителей. Его очное заседание состоялось 8 и 9 декабря.Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции с центром в Париже воссоединилась с Русской православной церковью в 2019 году.Взаимоотношения церковных структурРанее митрополит Берлинский и Германский РПЦЗ Марк (Арндт) высказался о Парижской архиепископии, якобы нарушающей каноны. Архиерей сказал, что ему пришлось запретить своим священникам сослужить с ее духовенством. Видеозапись выступления была опубликована в Facebook и вызвала резонанс в церковной среде.Руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московской патриархии, патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний (Севрюк) после этого сказал РИА Новости, что слова митрополита Марка не следует воспринимать как объявленный разрыв общения между этими структурами Московского патриархата в Европе. Он напомнил, что в первое время после воссоединения РПЦЗ и РПЦ на местах тоже возникали трения и недопонимания, однако со временем они были разрешены.Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сказал РИА Новости, что надеется на преодоление трудностей в общении между зарубежными структурами Русской церкви в Европе.
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европа, русская православная церковь, русская православная церковь за границей
12:11 16.12.2021
 

РПЦЗ заявила о "неканонических действиях" Парижской архиепископии РПЦ

CC BY-SA 3.0 / Annesov / Кафедральный собор экзархата православных русских церквей в Западной Европе Собор Александра Невского в Париже
Кафедральный собор экзархата православных русских церквей в Западной Европе Собор Александра Невского в Париже - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
CC BY-SA 3.0 / Annesov /
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Архиерейский синод Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) рассмотрел как "неканонические" действия главы другой церковной структуры в составе Русской православной церкви (РПЦ) - Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с центром в Париже - митрополита Дубнинского Иоанна (Реннето), который принимал в состав Парижской архиепископии священников РПЦЗ.
"Епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней, секретарь Архиерейского синода по межправославным отношениям выступил с сообщением о событиях в православном мире. Во время пространного доклада Его Преосвященства были рассмотрены неканонические действия митрополита Дубнинского Иоанна, незаконно принявшего ряд клириков Русской зарубежной церкви без канонического отпуска", - сообщает сайт РПЦЗ.
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2 декабря, 13:38Религия
Митрополит надеется на решение разногласий РПЦЗ и архиепископии в Париже
Добавляется, что Архиерейский синод также рассмотрел определения Духовного суда Великобританской епархии по делам этих священнослужителей. Его очное заседание состоялось 8 и 9 декабря.
Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции с центром в Париже воссоединилась с Русской православной церковью в 2019 году.

Взаимоотношения церковных структур

Ранее митрополит Берлинский и Германский РПЦЗ Марк (Арндт) высказался о Парижской архиепископии, якобы нарушающей каноны. Архиерей сказал, что ему пришлось запретить своим священникам сослужить с ее духовенством. Видеозапись выступления была опубликована в Facebook и вызвала резонанс в церковной среде.
Руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московской патриархии, патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний (Севрюк) после этого сказал РИА Новости, что слова митрополита Марка не следует воспринимать как объявленный разрыв общения между этими структурами Московского патриархата в Европе. Он напомнил, что в первое время после воссоединения РПЦЗ и РПЦ на местах тоже возникали трения и недопонимания, однако со временем они были разрешены.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сказал РИА Новости, что надеется на преодоление трудностей в общении между зарубежными структурами Русской церкви в Европе.
Епископ Корсунский Нестор (Сиротенко) на строительной площадке Российского духовно-культурного центра в Париже - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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