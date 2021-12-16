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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/izolyatsiya-1763967847.html
Генсек ООН вновь изолировался дома после контактов с больными COVID-19
Генсек ООН вновь изолировался дома после контактов с больными COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021
Генсек ООН вновь изолировался дома после контактов с больными COVID-19
Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь перешел на режим работы из дома после того, как имел контакты с людьми, инфицированными коронавирусом, сообщил журналистам его РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T03:10
2021-12-16T03:10
распространение коронавируса
в мире
оон
совет безопасности оон
антониу гутерреш
коронавирус covid-19
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь перешел на режим работы из дома после того, как имел контакты с людьми, инфицированными коронавирусом, сообщил журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Ранее в среду он сообщил, что и сам сдал положительный тест на COVID-19."Учитывая тот факт, что Генеральный секретарь контактировал с рядом людей, у которых был положительный результат теста на COVID-19, в целях предосторожности он будет работать из дома", - говорится в сообщении Дюжаррика.По его ловам, у генерального секретаря ООН нет никаких симптомов коронавируса, и сегодняшний тест дал отрицательный результат.Генсек ООН на прошлой неделе уже уходил на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого выявили коронавирус. Тем не менее, уже на следующий день Гутерреш, сдав очередной тест, прибыл в СБ ООН.
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в мире, оон, совет безопасности оон, антониу гутерреш, коронавирус covid-19
03:10 16.12.2021
 
Генсек ООН вновь изолировался дома после контактов с больными COVID-19

Генсек ООН Гутерреш вновь изолировался дома после контактов с больными COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 16 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь перешел на режим работы из дома после того, как имел контакты с людьми, инфицированными коронавирусом, сообщил журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Ранее в среду он сообщил, что и сам сдал положительный тест на COVID-19.
"Учитывая тот факт, что Генеральный секретарь контактировал с рядом людей, у которых был положительный результат теста на COVID-19, в целях предосторожности он будет работать из дома", - говорится в сообщении Дюжаррика.
По его ловам, у генерального секретаря ООН нет никаких симптомов коронавируса, и сегодняшний тест дал отрицательный результат.
Генсек ООН на прошлой неделе уже уходил на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого выявили коронавирус. Тем не менее, уже на следующий день Гутерреш, сдав очередной тест, прибыл в СБ ООН.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 04:57Распространение коронавируса
Генсек ООН изолировался после того, как контактировал с заболевшим COVID-19
 
Распространение коронавирусаВ миреООНСовет Безопасности ООНАнтониу ГутеррешКоронавирус COVID-19
 
 
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