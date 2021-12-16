https://ria.ru/20211216/izolyatsiya-1763967847.html

Генсек ООН вновь изолировался дома после контактов с больными COVID-19

Генсек ООН вновь изолировался дома после контактов с больными COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021

Генсек ООН вновь изолировался дома после контактов с больными COVID-19

Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь перешел на режим работы из дома после того, как имел контакты с людьми, инфицированными коронавирусом, сообщил журналистам его РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T03:10

2021-12-16T03:10

2021-12-16T03:10

распространение коронавируса

в мире

оон

совет безопасности оон

антониу гутерреш

коронавирус covid-19

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ООН, 16 дек – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш вновь перешел на режим работы из дома после того, как имел контакты с людьми, инфицированными коронавирусом, сообщил журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.Ранее в среду он сообщил, что и сам сдал положительный тест на COVID-19."Учитывая тот факт, что Генеральный секретарь контактировал с рядом людей, у которых был положительный результат теста на COVID-19, в целях предосторожности он будет работать из дома", - говорится в сообщении Дюжаррика.По его ловам, у генерального секретаря ООН нет никаких симптомов коронавируса, и сегодняшний тест дал отрицательный результат.Генсек ООН на прошлой неделе уже уходил на самоизоляцию после контакта с человеком, у которого выявили коронавирус. Тем не менее, уже на следующий день Гутерреш, сдав очередной тест, прибыл в СБ ООН.

https://ria.ru/20211208/izolyatsiya-1762675751.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, совет безопасности оон, антониу гутерреш, коронавирус covid-19