https://ria.ru/20211216/innovatsii-1764134546.html

Путин поручил усовершенствовать правовые режимы в сфере цифровых инноваций

Путин поручил усовершенствовать правовые режимы в сфере цифровых инноваций - РИА Новости, 16.12.2021

Путин поручил усовершенствовать правовые режимы в сфере цифровых инноваций

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить совершенствование применения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, в... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T21:27

2021-12-16T21:27

2021-12-16T21:27

общество

технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить совершенствование применения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, в частности, определить вредителей, использующих искусственный интеллект, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: обеспечить совершенствование механизмов применения экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, обратив особое внимание на необходимость: определения лиц, ответственных за причинение вреда в результате использования решений, созданных с применением технологий искусственного интеллекта, а также выработки единого подхода к страхованию ответственности за причиненный вред", - говорится в перечне.Добавляется, что доклад должен быть представлен до 1 апреля, далее – один раз в полгода.

https://ria.ru/20211216/intellekt-1764132792.html

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общество, технологии, владимир путин, россия