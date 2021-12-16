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https://ria.ru/20211216/infrastruktura-1764045950.html
Билайн вложил 1,7 млрд рублей в инфраструктуру связи Новосибирской области
Билайн вложил 1,7 млрд рублей в инфраструктуру связи Новосибирской области - РИА Новости, 16.12.2021
Билайн вложил 1,7 млрд рублей в инфраструктуру связи Новосибирской области
ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) за два года инвестировал около 1,7 миллиарда рублей в развитие собственной телекоммуникационной инфраструктуры в Новосибирской... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:00
2021-12-16T17:00
новости компаний - экономика
новосибирская область
билайн
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) за два года инвестировал около 1,7 миллиарда рублей в развитие собственной телекоммуникационной инфраструктуры в Новосибирской области с целью увеличения покрытия и емкости 4G., сообщает компания.В рамках проекта за два последних года количество базовых станций, обеспечивающих 4G на территории Новосибирска и области, выросло на 40%, а средние скорости мобильного интернета -на 60%."Сегодня жители более 100 крупнейших городов и ключевых поселений области, а также сотни небольших населенных пунктов численностью до 1000 человек имеют доступ к 4G билайн. С 2020 года в 75 населенных пунктов области 4G LTE билайн пришел впервые", - отмечается в сообщении.Для обеспечения стабильной голосовой связи и мобильного интернета на территории Новосибирска и ближайшего пригорода компания построила 25 "индоров" - проектов по обеспечению связью внутри торговых и бизнес центров, спортивных объектов и других крупных объектов. Также был обеспечен уверенный сигнал связи 4G билайн на всех станциях метрополитена.
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новости компаний - экономика, новосибирская область, билайн
17:00 16.12.2021
 

Билайн вложил 1,7 млрд рублей в инфраструктуру связи Новосибирской области

© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн
© пресс-служба "Вымпелком"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) за два года инвестировал около 1,7 миллиарда рублей в развитие собственной телекоммуникационной инфраструктуры в Новосибирской области с целью увеличения покрытия и емкости 4G., сообщает компания.
В рамках проекта за два последних года количество базовых станций, обеспечивающих 4G на территории Новосибирска и области, выросло на 40%, а средние скорости мобильного интернета -на 60%.
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"Сегодня жители более 100 крупнейших городов и ключевых поселений области, а также сотни небольших населенных пунктов численностью до 1000 человек имеют доступ к 4G билайн. С 2020 года в 75 населенных пунктов области 4G LTE билайн пришел впервые", - отмечается в сообщении.
Для обеспечения стабильной голосовой связи и мобильного интернета на территории Новосибирска и ближайшего пригорода компания построила 25 "индоров" - проектов по обеспечению связью внутри торговых и бизнес центров, спортивных объектов и других крупных объектов. Также был обеспечен уверенный сигнал связи 4G билайн на всех станциях метрополитена.
"Весь 2021 год внутри компании Новосибирск держит уверенное лидерство по показателю tNPS (оценка лояльности потребителей) как для голосовой связи, так и для мобильного интернета. Уже в ближайшие дни в регионе будет запущена возможность совершения голосовых звонков поверх сетей LTE и Wi-Fi – VoLTE и VoWiFi. В дальнейшем мы продолжим планомерное развитие 4G в регионе", - приводится в сообщении комментарий регионального директора Восточного региона билайн Максима Шаркова.
 
Новости компаний - ЭкономикаНовосибирская областьБилайн
 
 
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