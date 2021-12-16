https://ria.ru/20211216/infrastruktura-1764045950.html

Билайн вложил 1,7 млрд рублей в инфраструктуру связи Новосибирской области

Билайн вложил 1,7 млрд рублей в инфраструктуру связи Новосибирской области - РИА Новости, 16.12.2021

Билайн вложил 1,7 млрд рублей в инфраструктуру связи Новосибирской области

ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) за два года инвестировал около 1,7 миллиарда рублей в развитие собственной телекоммуникационной инфраструктуры в Новосибирской... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:00

2021-12-16T17:00

2021-12-16T17:00

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новосибирская область

билайн

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) за два года инвестировал около 1,7 миллиарда рублей в развитие собственной телекоммуникационной инфраструктуры в Новосибирской области с целью увеличения покрытия и емкости 4G., сообщает компания.В рамках проекта за два последних года количество базовых станций, обеспечивающих 4G на территории Новосибирска и области, выросло на 40%, а средние скорости мобильного интернета -на 60%."Сегодня жители более 100 крупнейших городов и ключевых поселений области, а также сотни небольших населенных пунктов численностью до 1000 человек имеют доступ к 4G билайн. С 2020 года в 75 населенных пунктов области 4G LTE билайн пришел впервые", - отмечается в сообщении.Для обеспечения стабильной голосовой связи и мобильного интернета на территории Новосибирска и ближайшего пригорода компания построила 25 "индоров" - проектов по обеспечению связью внутри торговых и бизнес центров, спортивных объектов и других крупных объектов. Также был обеспечен уверенный сигнал связи 4G билайн на всех станциях метрополитена.

https://ria.ru/20211206/bilayn-1762461317.html

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новости компаний - экономика, новосибирская область, билайн