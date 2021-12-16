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Омская область
https://ria.ru/20211216/infrastruktura-1764040099.html
Бюджет Омской области обеспечит инфраструктуру под завод катализаторов
Бюджет Омской области обеспечит инфраструктуру под завод катализаторов - РИА Новости, 16.12.2021
Бюджет Омской области обеспечит инфраструктуру под завод катализаторов
Власти Омской области приняли решение о выделении из областного бюджета более 800 миллионов рублей для создания инфраструктуры под масштабное производство... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:36
2021-12-16T13:36
омская область
экономика
омск
омская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
газпромнефть
россия
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ОМСК, 16 дек – РИА Новости. Власти Омской области приняли решение о выделении из областного бюджета более 800 миллионов рублей для создания инфраструктуры под масштабное производство катализаторов компании "Газпромнефть – Каталитические системы", сообщает в четверг облправительство."По итогам заседания комиссии по предоставлению предприятиям региона государственной поддержки в форме субсидии на возмещение затрат для создания объектов инфраструктуры в рамках реализации новых инвестиционных проектов победителем отбора признано предприятие "Газпромнефть — Каталитические системы", - говорится в сообщении.В облправительстве уточнили, что "Газпромнефть – Каталитические системы" получит 802 миллиона рублей из областного бюджета на создание инфраструктуры для производства катализаторов."О положительном экономическом эффекте реализации проекта "Газпромнефти" для региона мы можем говорить уже сегодня… Это способствует развитию регионального бизнеса, пополняет областной бюджет. В ближайшем будущем будет создано 231 рабочее место с достойным уровнем оплаты. Важно, что проект имеет большое значение не только для региона, но и для страны в целом. Он ориентирован в первую очередь на импортозамещение", - сказал министр промышленности Омской области Андрей Посаженников.Он подчеркнул, что масштабы производства, его технологический и инновационный уровень, а также степень локализации 100% являются уникальными для России. Ожидается, что производимые катализаторы каталитического крекинга будут иметь глобальную конкурентоспособность и поэтому значительный экспортный потенциал.В Омске строится современный комплекс по производству высокотехнологичных катализаторов для нефтепереработки. Совокупная годовая мощность производства составит 21 тысячу тонн катализаторов, необходимых для выпуска моторных топлив и других нефтепродуктов современных экологических стандартов. Завод станет первым современным промышленным производством катализаторов нового поколения в России и СНГ. Его строительство осуществляется в рамках специального инвестконтракта между Минпромторгом РФ, правительством Омской области и "Газпром нефтью". Общий объем инвестиций - 36 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20211214/sootechestvenniki-1763617722.html
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экономика, омск, омская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), газпромнефть, россия
13:36 16.12.2021
 
Бюджет Омской области обеспечит инфраструктуру под завод катализаторов

Бюджет Омской области обеспечит инфраструктуру под завод катализаторов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Омск
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 16 дек – РИА Новости. Власти Омской области приняли решение о выделении из областного бюджета более 800 миллионов рублей для создания инфраструктуры под масштабное производство катализаторов компании "Газпромнефть – Каталитические системы", сообщает в четверг облправительство.
"По итогам заседания комиссии по предоставлению предприятиям региона государственной поддержки в форме субсидии на возмещение затрат для создания объектов инфраструктуры в рамках реализации новых инвестиционных проектов победителем отбора признано предприятие "Газпромнефть — Каталитические системы", - говорится в сообщении.
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В облправительстве уточнили, что "Газпромнефть – Каталитические системы" получит 802 миллиона рублей из областного бюджета на создание инфраструктуры для производства катализаторов.
"О положительном экономическом эффекте реализации проекта "Газпромнефти" для региона мы можем говорить уже сегодня… Это способствует развитию регионального бизнеса, пополняет областной бюджет. В ближайшем будущем будет создано 231 рабочее место с достойным уровнем оплаты. Важно, что проект имеет большое значение не только для региона, но и для страны в целом. Он ориентирован в первую очередь на импортозамещение", - сказал министр промышленности Омской области Андрей Посаженников.
Он подчеркнул, что масштабы производства, его технологический и инновационный уровень, а также степень локализации 100% являются уникальными для России. Ожидается, что производимые катализаторы каталитического крекинга будут иметь глобальную конкурентоспособность и поэтому значительный экспортный потенциал.
В Омске строится современный комплекс по производству высокотехнологичных катализаторов для нефтепереработки. Совокупная годовая мощность производства составит 21 тысячу тонн катализаторов, необходимых для выпуска моторных топлив и других нефтепродуктов современных экологических стандартов. Завод станет первым современным промышленным производством катализаторов нового поколения в России и СНГ. Его строительство осуществляется в рамках специального инвестконтракта между Минпромторгом РФ, правительством Омской области и "Газпром нефтью". Общий объем инвестиций - 36 миллиардов рублей.
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Омская областьЭкономикаОмскОмская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ГазпромнефтьРоссия
 
 
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