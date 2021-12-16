Бюджет Омской области обеспечит инфраструктуру под завод катализаторов
Бюджет Омской области обеспечит инфраструктуру под завод катализаторов
ОМСК, 16 дек – РИА Новости. Власти Омской области приняли решение о выделении из областного бюджета более 800 миллионов рублей для создания инфраструктуры под масштабное производство катализаторов компании "Газпромнефть – Каталитические системы", сообщает в четверг облправительство.
"По итогам заседания комиссии по предоставлению предприятиям региона государственной поддержки в форме субсидии на возмещение затрат для создания объектов инфраструктуры в рамках реализации новых инвестиционных проектов победителем отбора признано предприятие "Газпромнефть — Каталитические системы", - говорится в сообщении.
В облправительстве уточнили, что "Газпромнефть – Каталитические системы" получит 802 миллиона рублей из областного бюджета на создание инфраструктуры для производства катализаторов.
"О положительном экономическом эффекте реализации проекта "Газпромнефти" для региона мы можем говорить уже сегодня… Это способствует развитию регионального бизнеса, пополняет областной бюджет. В ближайшем будущем будет создано 231 рабочее место с достойным уровнем оплаты. Важно, что проект имеет большое значение не только для региона, но и для страны в целом. Он ориентирован в первую очередь на импортозамещение", - сказал министр промышленности Омской области Андрей Посаженников.
Он подчеркнул, что масштабы производства, его технологический и инновационный уровень, а также степень локализации 100% являются уникальными для России. Ожидается, что производимые катализаторы каталитического крекинга будут иметь глобальную конкурентоспособность и поэтому значительный экспортный потенциал.
В Омске строится современный комплекс по производству высокотехнологичных катализаторов для нефтепереработки. Совокупная годовая мощность производства составит 21 тысячу тонн катализаторов, необходимых для выпуска моторных топлив и других нефтепродуктов современных экологических стандартов. Завод станет первым современным промышленным производством катализаторов нового поколения в России и СНГ. Его строительство осуществляется в рамках специального инвестконтракта между Минпромторгом РФ, правительством Омской области и "Газпром нефтью". Общий объем инвестиций - 36 миллиардов рублей.