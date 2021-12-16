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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211216/gretsiya-1763992967.html
Греция сократила срок действия ПЦР-теста для туристов
Греция сократила срок действия ПЦР-теста для туристов - РИА Новости, 16.12.2021
Греция сократила срок действия ПЦР-теста для туристов
Греция изменила правила въезда для туристов, с 19 декабря все прибывающие в страну путешественники, в том числе и россияне старше 12 лет, обязаны предоставлять... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:12
2021-12-16T14:12
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новости - туризм
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туризм
коронавирус covid-19
сертификат о вакцинации
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Греция изменила правила въезда для туристов, с 19 декабря все прибывающие в страну путешественники, в том числе и россияне старше 12 лет, обязаны предоставлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до поездки, сообщает АТОР.Ранее тесты действовали 72 часа. Новая мера распространяется на гостей из всех стран вне зависимости от их статуса вакцинации. Исключение сделано только для тех путешественников, которые выехали из Греции за границу и вернулись обратно менее чем за 48 часов, причем при условии, что они сдали ПЦР незадолго до выезда.Ранее местные власти сократили срок действия справок о перенесенном COVID-19 до 90 дней (до 15 декабря было 180 дней). Мера не распространяется на переболевших, получивших документ с 15 июля по 31 октября 2021 года. Он считается действительным в течение полугода.
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греция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, пцр-тест, куда можно лететь
14:12 16.12.2021
 
Греция сократила срок действия ПЦР-теста для туристов

С 19 декабря въезжающие в Грецию туристы обязаны предоставлять ПЦР-тест не старше 48 часов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Греция изменила правила въезда для туристов, с 19 декабря все прибывающие в страну путешественники, в том числе и россияне старше 12 лет, обязаны предоставлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до поездки, сообщает АТОР.
Ранее тесты действовали 72 часа.
Новая мера распространяется на гостей из всех стран вне зависимости от их статуса вакцинации. Исключение сделано только для тех путешественников, которые выехали из Греции за границу и вернулись обратно менее чем за 48 часов, причем при условии, что они сдали ПЦР незадолго до выезда.
Ранее местные власти сократили срок действия справок о перенесенном COVID-19 до 90 дней (до 15 декабря было 180 дней). Мера не распространяется на переболевших, получивших документ с 15 июля по 31 октября 2021 года. Он считается действительным в течение полугода.
Отель в Айя-Напе, Кипр - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 15:00Туризм
Власти Кипра вводят дополнительное тестирование для туристов
 
ТуризмГрецияНовости - ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)туристыТуризмКоронавирус COVID-19Сертификат о вакцинацииПЦР-тесткуда можно лететь
 
 
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