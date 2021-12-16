https://ria.ru/20211216/gretsiya-1763992967.html

Греция сократила срок действия ПЦР-теста для туристов

Греция сократила срок действия ПЦР-теста для туристов - РИА Новости, 16.12.2021

Греция сократила срок действия ПЦР-теста для туристов

Греция изменила правила въезда для туристов, с 19 декабря все прибывающие в страну путешественники, в том числе и россияне старше 12 лет, обязаны предоставлять... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:12

2021-12-16T14:12

2021-12-16T14:12

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Греция изменила правила въезда для туристов, с 19 декабря все прибывающие в страну путешественники, в том числе и россияне старше 12 лет, обязаны предоставлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до поездки, сообщает АТОР.Ранее тесты действовали 72 часа. Новая мера распространяется на гостей из всех стран вне зависимости от их статуса вакцинации. Исключение сделано только для тех путешественников, которые выехали из Греции за границу и вернулись обратно менее чем за 48 часов, причем при условии, что они сдали ПЦР незадолго до выезда.Ранее местные власти сократили срок действия справок о перенесенном COVID-19 до 90 дней (до 15 декабря было 180 дней). Мера не распространяется на переболевших, получивших документ с 15 июля по 31 октября 2021 года. Он считается действительным в течение полугода.

https://ria.ru/20211215/kipr-1763825077.html

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