https://ria.ru/20211216/gretsiya-1763992967.html
Греция сократила срок действия ПЦР-теста для туристов
Греция сократила срок действия ПЦР-теста для туристов - РИА Новости, 16.12.2021
Греция сократила срок действия ПЦР-теста для туристов
Греция изменила правила въезда для туристов, с 19 декабря все прибывающие в страну путешественники, в том числе и россияне старше 12 лет, обязаны предоставлять... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:12
2021-12-16T14:12
2021-12-16T14:12
туризм
греция
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
туристы
туризм
коронавирус covid-19
сертификат о вакцинации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761517935_0:0:3371:1897_1920x0_80_0_0_e78fd8c0eb55c7f0f5bb1f5dc2224ed5.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Греция изменила правила въезда для туристов, с 19 декабря все прибывающие в страну путешественники, в том числе и россияне старше 12 лет, обязаны предоставлять отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до поездки, сообщает АТОР.Ранее тесты действовали 72 часа. Новая мера распространяется на гостей из всех стран вне зависимости от их статуса вакцинации. Исключение сделано только для тех путешественников, которые выехали из Греции за границу и вернулись обратно менее чем за 48 часов, причем при условии, что они сдали ПЦР незадолго до выезда.Ранее местные власти сократили срок действия справок о перенесенном COVID-19 до 90 дней (до 15 декабря было 180 дней). Мера не распространяется на переболевших, получивших документ с 15 июля по 31 октября 2021 года. Он считается действительным в течение полугода.
https://ria.ru/20211215/kipr-1763825077.html
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761517935_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_30798d1b165ba94437416a1a27c323f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, пцр-тест, куда можно лететь
Греция сократила срок действия ПЦР-теста для туристов
С 19 декабря въезжающие в Грецию туристы обязаны предоставлять ПЦР-тест не старше 48 часов