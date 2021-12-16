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Путин наградил почетными грамотами двух замов генпрокурора

Путин наградил почетными грамотами двух замов генпрокурора - РИА Новости, 16.12.2021

Путин наградил почетными грамотами двух замов генпрокурора

Владимир Путин наградил почетными грамотами президента РФ двоих заместителей генерального прокурора - Дмитрия Демешина и Андрея Кикотя, соответствующее... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T22:15

2021-12-16T22:15

2021-12-16T22:20

политика

владимир путин

андрей кикоть

дмитрий демешин

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Владимир Путин наградил почетными грамотами президента РФ двоих заместителей генерального прокурора - Дмитрия Демешина и Андрея Кикотя, соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации."За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента РФ Демешина Дмитрия Викторовича - заместителя генерального прокурора РФ", - говорится в документе.Кроме того, согласно распоряжению, аналогичной почетной грамотой награждается и другой замгенпрокурора - Андрей Кикоть.

https://ria.ru/20211201/orden-1761577119.html

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политика, владимир путин, андрей кикоть, дмитрий демешин, россия