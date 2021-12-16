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Байден подписал закон об увеличении предела госдолга, заявил Белый дом
Байден подписал закон об увеличении предела госдолга, заявил Белый дом - РИА Новости, 16.12.2021
Байден подписал закон об увеличении предела госдолга, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга, сообщает Белый дом. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T19:47
2021-12-16T19:47
2021-12-16T19:51
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга, сообщает Белый дом."Документ подписан в качестве закона", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.Данный законопроект предполагает увеличение предела госдолга на 2,5 триллиона долларов, до 31,4 триллиона долларов.В середине октября законодатели, также оказавшись перед угрозой дефолта, одобрили кратковременное - до 3 декабря - увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов долларов. Ранее аналитики указывали, что без одобрения новых лимитов заимствований США могут уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства.
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в мире, сша, джо байден
19:47 16.12.2021 (обновлено: 19:51 16.12.2021)
Байден подписал закон об увеличении предела госдолга, заявил Белый дом
Белый дом заявил, что президент США Байден подписал закон об увеличении предела госдолга
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости.
Президент США Джо Байден
подписал закон об увеличении предела госдолга, сообщает Белый дом
.
"Документ подписан в качестве закона", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.
Данный законопроект предполагает увеличение предела госдолга на 2,5 триллиона долларов, до 31,4 триллиона долларов.
В середине октября законодатели, также оказавшись перед угрозой дефолта, одобрили кратковременное - до 3 декабря - увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов долларов. Ранее аналитики указывали, что без одобрения новых лимитов заимствований США могут уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства.