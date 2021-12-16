https://ria.ru/20211216/gosdolg-1764123158.html

Байден подписал закон об увеличении предела госдолга, заявил Белый дом

Байден подписал закон об увеличении предела госдолга, заявил Белый дом - РИА Новости, 16.12.2021

Байден подписал закон об увеличении предела госдолга, заявил Белый дом

Президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга, сообщает Белый дом. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T19:47

2021-12-16T19:47

2021-12-16T19:51

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга, сообщает Белый дом."Документ подписан в качестве закона", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.Данный законопроект предполагает увеличение предела госдолга на 2,5 триллиона долларов, до 31,4 триллиона долларов.В середине октября законодатели, также оказавшись перед угрозой дефолта, одобрили кратковременное - до 3 декабря - увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов долларов. Ранее аналитики указывали, что без одобрения новых лимитов заимствований США могут уже 21 декабря оказаться не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства.

https://ria.ru/20211213/oshibka-1763505771.html

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в мире, сша, джо байден