Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/golosovanie-1764075160.html
В Госдуму внесли законопроект о единых принципах электронного голосования
В Госдуму внесли законопроект о единых принципах электронного голосования - РИА Новости, 16.12.2021
В Госдуму внесли законопроект о единых принципах электронного голосования
Депутаты Госдумы от "Единой России" Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин внесли законопроект о единых принципах и параметрах проведения дистанционного электронного РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:15
2021-12-16T16:51
политика
выборы
госдума рф
россия
единая россия
дмитрий вяткин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577110860_0:9:3210:1814_1920x0_80_0_0_12dce48eafd77f608adc6c65a5d070c7.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин внесли законопроект о единых принципах и параметрах проведения дистанционного электронного голосования, проект доступен в электронной базе ГД.Как уточняют парламентарии в пояснительной записке, законопроект подготовлен в целях совершенствования законодательства России о выборах и референдумах и направлен на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении дистанционного электронного голосования."Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019 - 2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов на территории Российской Федерации", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.В частности, проект закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центральной избирательной комиссии (ЦИК).Решение о проведении дистанционного голосования на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепят за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.Решение о проведении электронных выборов в органы власти и на референдумах в субъектах происходит по согласованию с ЦИК по предложению территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования.Кроме того, законопроект устанавливает обязательное прохождение избирателями процедуры идентификации, аутентификации и подтверждения личности; предусматривает анонимизацию результатов волеизъявления, их шифрование во время голосование и дешифрование после завершения голосования.Порядок проведения такого голосования с учетом требований ЦИК должен содержать: порядок и сроки подачи заявления об участии в дистанционном электронном голосовании и его отзыва, аутентификации и идентификации избирателя, участия в дистанционном электронном голосовании избирателя, участника референдума, обеспечения гласности при организации, осуществлении дистанционного электронного голосования и установления его итогов, установления итогов дистанционного электронного голосования и его учета при определении результатов выборов или референдума.
https://ria.ru/20211216/otreshenie-1763979052.html
https://ria.ru/20211216/zakonoproekt-1764068370.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577110860_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_3de78a4f09e921a03807895a1fd302d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, выборы, госдума рф, россия, единая россия, дмитрий вяткин
16:15 16.12.2021 (обновлено: 16:51 16.12.2021)
 
В Госдуму внесли законопроект о единых принципах электронного голосования

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект о единых принципах электронного голосования

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДосрочное голосование в России
Досрочное голосование в России - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Единой России" Дмитрий Ламейкин и Дмитрий Вяткин внесли законопроект о единых принципах и параметрах проведения дистанционного электронного голосования, проект доступен в электронной базе ГД.
Как уточняют парламентарии в пояснительной записке, законопроект подготовлен в целях совершенствования законодательства России о выборах и референдумах и направлен на обеспечение избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ при проведении дистанционного электронного голосования.
"Опыт применения дистанционного электронного голосования на выборах в 2019 - 2021 годах в экспериментальном режиме указывает на необходимость установления основных принципов и параметров проведения такого голосования, единых для всех выборов и референдумов на территории Российской Федерации", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.
В частности, проект закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
09:11
В Госдуму внесли проект о развитии местного самоуправления
Решение о проведении дистанционного голосования на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепят за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.
Решение о проведении электронных выборов в органы власти и на референдумах в субъектах происходит по согласованию с ЦИК по предложению территориальной избирательной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования.
Кроме того, законопроект устанавливает обязательное прохождение избирателями процедуры идентификации, аутентификации и подтверждения личности; предусматривает анонимизацию результатов волеизъявления, их шифрование во время голосование и дешифрование после завершения голосования.
Порядок проведения такого голосования с учетом требований ЦИК должен содержать: порядок и сроки подачи заявления об участии в дистанционном электронном голосовании и его отзыва, аутентификации и идентификации избирателя, участия в дистанционном электронном голосовании избирателя, участника референдума, обеспечения гласности при организации, осуществлении дистанционного электронного голосования и установления его итогов, установления итогов дистанционного электронного голосования и его учета при определении результатов выборов или референдума.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
15:42Распространение коронавируса
Госдума приняла в I чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах
 
ПолитикаВыборыГосдума РФРоссияЕдиная РоссияДмитрий Вяткин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
00:08В РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса
23:57В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен
23:56Экс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России
Лента новостейМолния
В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & JohnsonВ РВСН заявили о разработке нового ракетного комплексаВ Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсменЭкс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России