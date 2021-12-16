https://ria.ru/20211216/gazoprovod-1764084984.html

ТЭО по проекту газопровода через Монголию скоро будет готово, заявил Путин

ТЭО по проекту газопровода через Монголию скоро будет готово, заявил Путин - РИА Новости, 16.12.2021

ТЭО по проекту газопровода через Монголию скоро будет готово, заявил Путин

Технико-экономическое обоснование по проекту газопровода из России в Китай через Монголию будет готово уже в ближайшие недели, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:49

2021-12-16T16:49

2021-12-16T17:07

экономика

монголия

владимир путин

китай

сила сибири (газопровод)

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Технико-экономическое обоснование по проекту газопровода из России в Китай через Монголию будет готово уже в ближайшие недели, заявил президент РФ Владимир Путин."В практической проработке - проект транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа движется, и движется успешно. Он может стать продолжением российского трубопровода "Сила Сибири 2". Уже определены оптимальный маршрут и протяженность... Готовится технико-экономическое обоснование. Я думаю, оно будет готово в ближайшие недели", - сказал Путин по итогам переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом

https://ria.ru/20211216/mongoliya-1764084531.html

монголия

китай

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экономика, монголия, владимир путин, китай, сила сибири (газопровод), россия