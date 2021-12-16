https://ria.ru/20211216/gazifikatsiya-1764052624.html
Правительство расширило список регионов с единым оператором газификации
Правительство расширило список регионов с единым оператором газификации - РИА Новости, 16.12.2021
Правительство расширило список регионов с единым оператором газификации
Правительство РФ расширило перечень регионов, в которых "Газпром" стал единым оператором газификации, до 73 с 67, соответствующее распоряжение правительства... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:36
2021-12-16T14:36
2021-12-16T14:44
экономика
газпром
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень регионов, в которых "Газпром" стал единым оператором газификации, до 73 с 67, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Определить общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" единым оператором газификации; утвердить перечень федеральных территорий и субъектов Российской Федерации, в которых действует единый оператор газификации", - говорится в документе.В прилагаемый перечень федеральных территорий и субъектов входят 72 региона России, а также федеральная территория "Сириус".Ранее в июле "Газпром газификация" стала единым оператором газификации в 66 регионах РФ и федеральной территории "Сириус".
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экономика, газпром, россия
14:36 16.12.2021 (обновлено: 14:44 16.12.2021)
Правительство расширило список регионов с единым оператором газификации
Правительство расширило список регионов с единым оператором газификации в лице "Газпрома"