https://ria.ru/20211216/gazifikatsiya-1764052624.html

Правительство расширило список регионов с единым оператором газификации

Правительство расширило список регионов с единым оператором газификации - РИА Новости, 16.12.2021

Правительство расширило список регионов с единым оператором газификации

Правительство РФ расширило перечень регионов, в которых "Газпром" стал единым оператором газификации, до 73 с 67, соответствующее распоряжение правительства... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:36

2021-12-16T14:36

2021-12-16T14:44

экономика

газпром

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Правительство РФ расширило перечень регионов, в которых "Газпром" стал единым оператором газификации, до 73 с 67, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Определить общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" единым оператором газификации; утвердить перечень федеральных территорий и субъектов Российской Федерации, в которых действует единый оператор газификации", - говорится в документе.В прилагаемый перечень федеральных территорий и субъектов входят 72 региона России, а также федеральная территория "Сириус".Ранее в июле "Газпром газификация" стала единым оператором газификации в 66 регионах РФ и федеральной территории "Сириус".

https://ria.ru/20210914/gazifikatsiya-1750041849.html

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экономика, газпром, россия