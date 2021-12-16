https://ria.ru/20211216/gaz-1764113091.html

Цена на газ в Европе впервые за два месяца превысила 1700 долларов

Цена на газ в Европе впервые за два месяца превысила 1700 долларов - РИА Новости, 16.12.2021

Цена на газ в Европе впервые за два месяца превысила 1700 долларов

Стоимость фьючерсов на европейском газовом рынке превзошла отметку в 1700 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:49

2021-12-16T18:49

2021-12-16T20:38

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северный поток — 2

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Стоимость фьючерсов на европейском газовом рынке превзошла отметку в 1700 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.На открытии торгов цены котировок по индексу голландского TTF немного превышали 1540 долларов. Сначала они падали примерно до 1450 долларов, но в последние часы перешли к росту. В 19:15 мск стоимость дошла до значения в 1650 долларов, что почти на семь процентов выше расчетной цены среды в 1545,6 доллара.Перед этим бумаги росли на десять процентов, их стоимость превышала 1700 долларов. Последний фьючерс был продан за 1595,5 доллара, что на 3,2 процента выше расчетной цены накануне.Таким образом рынок мог отреагировать на слова главы Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Йохена Хоманна о том, что решение по сертификации "Северного потока — 2", вероятно, не примут в первой половине 2022 года.Стоимость топлива на форвардных рынках продолжает расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчетам РИА Новости, аналогичный показатель увеличился почти до 1220 долларов.Дорожают и спотовые контракты. Если в ноябре стоимость топлива приближалась к 950 долларов, то теперь доходит до отметки в 1145 долларов. По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.Газовый рынок Европы остается нестабильным. Еще в начале августа контракты на поставку газа торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубов, но уже в октябре цена на них достигла исторического максимума в 1937 долларов. Эксперты связали рост с низким уровнем заполненности подземных хранилищ на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии. На прошлой неделе голубое топливо подорожало почти на десять процентов. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии, после чего поставки оттуда снизились примерно на 14 процентов. А скачок 13 декабря спровоцировали слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что работа газопровода "Северный поток — 2" пока не может быть согласована, потому что он не отвечает требованиям европейского энергетического права."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействие со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС. По мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20211214/potok-1763734558.html

https://ria.ru/20211215/potok-1763861699.html

https://ria.ru/20211216/energokrizis-1763925930.html

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европа, экономика, в мире, азия, северный поток — 2