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Россия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИД
Россия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 16.12.2021
Россия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИД
Москва, несмотря на разногласия с Западом, готова к конструктивной работе по гарантиям безопасности, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T09:57
2021-12-16T09:57
2021-12-16T10:07
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Москва, несмотря на разногласия с Западом, готова к конструктивной работе по гарантиям безопасности, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это не риторика или попытка доказать нашу правоту или их неправоту. А это конкретная предметная работа... еще один факт в пользу того, что мы действительно, несмотря на разногласия, кстати, принципиального характера, несмотря на это, мы готовы к предметной работе по ключевым вопросам, которые волнуют всю международную общественность", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Она сообщила, что МИД расценивает переданные Госдепу США предложения по гарантиям безопасности как шаг к началу предметного диалога."Рябков передал американской стороне наши предложения, которые связаны с вопросами безопасности. Они сформулированы на основе тех заявлений, которые делал президент нашей страны... Мы готовы к предметной работе по ключевым вопросам, которые волнуют как народы наших стран, так и всю международную общественность", - заявила Захарова.Накануне помощник госсекретаря США Карен Донфрид провела в Москве переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и замглавы администрации Дмитрием Козаком.
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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
09:57 16.12.2021 (обновлено: 10:07 16.12.2021)
Россия готова к работе по гарантиям безопасности, заявили в МИД
В МИД заявили, что Россия готова к конструктивной работе по гарантиям безопасности