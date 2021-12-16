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ФСИН определила порядок вынесения предостережений осужденным
ФСИН определила порядок вынесения предостережений осужденным - РИА Новости, 16.12.2021
ФСИН определила порядок вынесения предостережений осужденным
Федеральная служба исполнения наказаний РФ внутренним приказом утвердила порядок вынесения предостережений в учреждениях уголовно-исполнительной системы для... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T18:57
2021-12-16T18:57
общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний РФ внутренним приказом утвердила порядок вынесения предостережений в учреждениях уголовно-исполнительной системы для предупреждения правонарушений и преступлений, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.Соответствующий федеральный закон вступил в силу в июне. Перед этим были внесены изменения в законы "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", а также в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.Согласно документу, сотрудники УИС вправе объявлять подозреваемым, обвиняемым и заключенным предостережения для предупреждения о недопустимости правонарушений и совершения преступлений или для пресечения антиобщественного поведения. Ранее полномочия по вынесению официального предостережения были только у сотрудников полиции, прокуратуры и ФСБ.В случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством."Основанием для объявления официального предостережения являются документально подтвержденные сведения об антиобщественном поведении лица, находящегося на территории УИС, или его конкретных действиях, создающих условия для совершения преступления или административного правонарушения", - уточняется в приказе ведомства.Кроме того, документ предписывает сотрудникам УИС организовать проверку данных сведений в течение трех дней со дня их регистрации. Сама проверка не должна превышать 30 суток. По результатам проверки должностное лицо в течение пяти дней должно принять решение об объявлении официального предостережения, которое предъявляется уже в течение 10 дней с момента подписания. При этом у "виновника" есть право обжаловать данный документ.
https://ria.ru/20211209/pytki-1762962103.html
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общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
18:57 16.12.2021
 
ФСИН определила порядок вынесения предостережений осужденным

ФСИН внутренним приказом утвердила порядок вынесения предостережений осужденным

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний РФ внутренним приказом утвердила порядок вынесения предостережений в учреждениях уголовно-исполнительной системы для предупреждения правонарушений и преступлений, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Соответствующий федеральный закон вступил в силу в июне. Перед этим были внесены изменения в законы "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", а также в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.
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Согласно документу, сотрудники УИС вправе объявлять подозреваемым, обвиняемым и заключенным предостережения для предупреждения о недопустимости правонарушений и совершения преступлений или для пресечения антиобщественного поведения. Ранее полномочия по вынесению официального предостережения были только у сотрудников полиции, прокуратуры и ФСБ.
В случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
"Основанием для объявления официального предостережения являются документально подтвержденные сведения об антиобщественном поведении лица, находящегося на территории УИС, или его конкретных действиях, создающих условия для совершения преступления или административного правонарушения", - уточняется в приказе ведомства.
Кроме того, документ предписывает сотрудникам УИС организовать проверку данных сведений в течение трех дней со дня их регистрации. Сама проверка не должна превышать 30 суток. По результатам проверки должностное лицо в течение пяти дней должно принять решение об объявлении официального предостережения, которое предъявляется уже в течение 10 дней с момента подписания. При этом у "виновника" есть право обжаловать данный документ.
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