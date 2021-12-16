https://ria.ru/20211216/fsin-1764114358.html

ФСИН определила порядок вынесения предостережений осужденным

ФСИН определила порядок вынесения предостережений осужденным - РИА Новости, 16.12.2021

ФСИН определила порядок вынесения предостережений осужденным

Федеральная служба исполнения наказаний РФ внутренним приказом утвердила порядок вынесения предостережений в учреждениях уголовно-исполнительной системы для... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:57

2021-12-16T18:57

2021-12-16T18:57

общество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748755356_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_db0872f50f8c00084bb1da3974a46b32.jpg

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний РФ внутренним приказом утвердила порядок вынесения предостережений в учреждениях уголовно-исполнительной системы для предупреждения правонарушений и преступлений, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.Соответствующий федеральный закон вступил в силу в июне. Перед этим были внесены изменения в законы "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", а также в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.Согласно документу, сотрудники УИС вправе объявлять подозреваемым, обвиняемым и заключенным предостережения для предупреждения о недопустимости правонарушений и совершения преступлений или для пресечения антиобщественного поведения. Ранее полномочия по вынесению официального предостережения были только у сотрудников полиции, прокуратуры и ФСБ.В случае неисполнения требования, изложенного в официальном предостережении, лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством."Основанием для объявления официального предостережения являются документально подтвержденные сведения об антиобщественном поведении лица, находящегося на территории УИС, или его конкретных действиях, создающих условия для совершения преступления или административного правонарушения", - уточняется в приказе ведомства.Кроме того, документ предписывает сотрудникам УИС организовать проверку данных сведений в течение трех дней со дня их регистрации. Сама проверка не должна превышать 30 суток. По результатам проверки должностное лицо в течение пяти дней должно принять решение об объявлении официального предостережения, которое предъявляется уже в течение 10 дней с момента подписания. При этом у "виновника" есть право обжаловать данный документ.

https://ria.ru/20211209/pytki-1762962103.html

https://ria.ru/20211126/zhirinovskiy-1760939119.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия