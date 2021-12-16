https://ria.ru/20211216/finlyandiya-1764070877.html

Финляндия продлила ограничения на границе

Финляндия продлила ограничения на границе - РИА Новости, 16.12.2021

Финляндия продлила ограничения на границе

Финляндия продлила ограничения на перемещение через границу страны из-за пандемии коронавируса до 16 января и начнет требовать с 21 декабря, в том числе от... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T15:58

2021-12-16T15:58

2021-12-16T16:44

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 дек - РИА Новости. Финляндия продлила ограничения на перемещение через границу страны из-за пандемии коронавируса до 16 января и начнет требовать с 21 декабря, в том числе от вакцинированных, ПЦР-тесты, сделанные за 48 часов до поездки, сообщает МВД страны."Ограничения на въезд на внешней границе, действующие в Финляндии, будут сохранены, а меры безопасности в области здравоохранения будут ужесточены. Решение… действует до 16 января", - говорится в сообщении.Согласно решению правительства, пассажиры, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны и получившие полную серию прививок от коронавируса, с 21 декабря должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до въезда.МВД уточняет, что в то же время будут сняты ограничения для стран юга Африки, введенные ранее из-за штамма коронавируса "омикрон".

https://ria.ru/20211214/ptsr-test-1763757158.html

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