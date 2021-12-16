https://ria.ru/20211216/energoperekhod-1764037668.html
Счетная палата оценит перспективы энергоперехода
Счетная палата оценит перспективы энергоперехода - РИА Новости, 16.12.2021
Счетная палата оценит перспективы энергоперехода
Счетная палата РФ намерена в ближайшие три года уделить особое внимание оценке перспектив энергоперехода, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:29
2021-12-16T13:29
2021-12-16T13:29
экономика
владимир путин
счетная палата рф
госдума рф
алексей кудрин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31443/37/314433738_0:1:1001:564_1920x0_80_0_0_538cc61d02b71ea7189167195cdbce50.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Счетная палата РФ намерена в ближайшие три года уделить особое внимание оценке перспектив энергоперехода, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин."Три цели, которые мы ставим на три года: это оценка перспектив энергоперехода и декарбонизации экономики, потому что это серьезный вызов финансовой системе страны. И мы начинаем системно работать над анализом и перспективами, прогнозами финансовой системы", - сказал Кудрин на заседании комитета Госдумы по контролю.В числе главных направлений работы он также назвал совершенствование межбюджетных отношений и инновационные технологии. По его словам, по этим направлениям будут проведены десятки проверок в течение трех лет.Кудрин ранее называл энергопереход самым большим вызовом для российской экономики.Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.
https://ria.ru/20211210/energoperekhod-1763104900.html
https://ria.ru/20211210/energoperekhod-1763094626.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31443/37/314433738_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_e0b7822f61bd331b9ae4e58fede6f0a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, счетная палата рф, госдума рф, алексей кудрин, россия
Счетная палата оценит перспективы энергоперехода
Счетная палата намерена уделить особое внимание оценке перспектив энергоперехода