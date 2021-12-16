https://ria.ru/20211216/energoperekhod-1764037668.html

Счетная палата оценит перспективы энергоперехода

Счетная палата оценит перспективы энергоперехода - РИА Новости, 16.12.2021

Счетная палата оценит перспективы энергоперехода

Счетная палата РФ намерена в ближайшие три года уделить особое внимание оценке перспектив энергоперехода, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:29

2021-12-16T13:29

2021-12-16T13:29

экономика

владимир путин

счетная палата рф

госдума рф

алексей кудрин

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Счетная палата РФ намерена в ближайшие три года уделить особое внимание оценке перспектив энергоперехода, сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин."Три цели, которые мы ставим на три года: это оценка перспектив энергоперехода и декарбонизации экономики, потому что это серьезный вызов финансовой системе страны. И мы начинаем системно работать над анализом и перспективами, прогнозами финансовой системы", - сказал Кудрин на заседании комитета Госдумы по контролю.В числе главных направлений работы он также назвал совершенствование межбюджетных отношений и инновационные технологии. По его словам, по этим направлениям будут проведены десятки проверок в течение трех лет.Кудрин ранее называл энергопереход самым большим вызовом для российской экономики.Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.

https://ria.ru/20211210/energoperekhod-1763104900.html

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экономика, владимир путин, счетная палата рф, госдума рф, алексей кудрин, россия