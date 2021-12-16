https://ria.ru/20211216/elka-1764095451.html

Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Руслан и Людмила"

Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Руслан и Людмила" - РИА Новости, 16.12.2021

Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Руслан и Людмила"

Одаренные дети Тульской области в преддверии Нового года побывали на губернаторской елке в Ледовом дворце, где перед ребятами выступили знаменитые российские... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:29

2021-12-16T17:29

2021-12-16T17:29

тульская область

тульская область

павел дрозд

маргарита дробязко

повилас ванагас

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ТУЛА, 16 дек - РИА Новости. Одаренные дети Тульской области в преддверии Нового года побывали на губернаторской елке в Ледовом дворце, где перед ребятами выступили знаменитые российские фигуристы, занятые в мюзикле на льду "Руслан и Людмила" сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.Автор идеи и продюсер шоу – олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.Шоу открыло череду традиционных губернаторских ёлок, которые будут проходить до 29 декабря во всех муниципальных образованиях региона.От имени губернатора ребят приветствовал его заместитель Сергей Егоров. Он поздравил школьников с наступающим Новым годом, пожелал им крепкого здоровья, спортивных, творческих и интеллектуальных побед.В мюзикле на льду "Руслан и Людмила" использованы новейшие технологии и световые 3D эффекты, яркие декорации и масштабные видеоинсталляции. В составе труппы фигуристы мировой величины: Евгений Кузнецов, Филип Уоррен, Максим Ковтун, Елена Йованович, Нодар Маисурадзе, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Павел Дрозд и Ангелина Сотникова.

https://ria.ru/20211022/turproekt-1755751345.html

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тульская область, павел дрозд, маргарита дробязко, повилас ванагас