Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Руслан и Людмила"
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиМюзикл на льду "Руслан и Людмила" на губернаторской елке в Ледовом дворце города Тулы
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 16 дек - РИА Новости. Одаренные дети Тульской области в преддверии Нового года побывали на губернаторской елке в Ледовом дворце, где перед ребятами выступили знаменитые российские фигуристы, занятые в мюзикле на льду "Руслан и Людмила" сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
Автор идеи и продюсер шоу – олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиМюзикл на льду "Руслан и Людмила" на губернаторской елке в Ледовом дворце города Тулы
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Мюзикл на льду "Руслан и Людмила" на губернаторской елке в Ледовом дворце города Тулы
"В Ледовом Дворце города Тулы в четверг пройдут три представления. Все они состоятся по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Всего шоу посетят пять тысяч одаренных детей со всей Тульской области. Это дети, продемонстрировавшие высокие достижениями в учебе, спорте, творчестве, победители международных конкурсов, фестивалей и соревнований. Все они получат сладкие подарки от губернатора", – сказали в пресс-службе.
Шоу открыло череду традиционных губернаторских ёлок, которые будут проходить до 29 декабря во всех муниципальных образованиях региона.
От имени губернатора ребят приветствовал его заместитель Сергей Егоров. Он поздравил школьников с наступающим Новым годом, пожелал им крепкого здоровья, спортивных, творческих и интеллектуальных побед.
В мюзикле на льду "Руслан и Людмила" использованы новейшие технологии и световые 3D эффекты, яркие декорации и масштабные видеоинсталляции. В составе труппы фигуристы мировой величины: Евгений Кузнецов, Филип Уоррен, Максим Ковтун, Елена Йованович, Нодар Маисурадзе, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Павел Дрозд и Ангелина Сотникова.