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Тульская область
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Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Руслан и Людмила"
Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Руслан и Людмила" - РИА Новости, 16.12.2021
Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Руслан и Людмила"
Одаренные дети Тульской области в преддверии Нового года побывали на губернаторской елке в Ледовом дворце, где перед ребятами выступили знаменитые российские... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:29
2021-12-16T17:29
тульская область
тульская область
павел дрозд
маргарита дробязко
повилас ванагас
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ТУЛА, 16 дек - РИА Новости. Одаренные дети Тульской области в преддверии Нового года побывали на губернаторской елке в Ледовом дворце, где перед ребятами выступили знаменитые российские фигуристы, занятые в мюзикле на льду "Руслан и Людмила" сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.Автор идеи и продюсер шоу – олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.Шоу открыло череду традиционных губернаторских ёлок, которые будут проходить до 29 декабря во всех муниципальных образованиях региона.От имени губернатора ребят приветствовал его заместитель Сергей Егоров. Он поздравил школьников с наступающим Новым годом, пожелал им крепкого здоровья, спортивных, творческих и интеллектуальных побед.В мюзикле на льду "Руслан и Людмила" использованы новейшие технологии и световые 3D эффекты, яркие декорации и масштабные видеоинсталляции. В составе труппы фигуристы мировой величины: Евгений Кузнецов, Филип Уоррен, Максим Ковтун, Елена Йованович, Нодар Маисурадзе, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Павел Дрозд и Ангелина Сотникова.
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тульская область, павел дрозд, маргарита дробязко, повилас ванагас
17:29 16.12.2021
 

Тульские губернаторские елки открылись мюзиклом на льду "Руслан и Людмила"

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиМюзикл на льду "Руслан и Людмила" на губернаторской елке в Ледовом дворце города Тулы
Мюзикл на льду Руслан и Людмила на губернаторской елке в Ледовом дворце города Тулы - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
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ТУЛА, 16 дек - РИА Новости. Одаренные дети Тульской области в преддверии Нового года побывали на губернаторской елке в Ледовом дворце, где перед ребятами выступили знаменитые российские фигуристы, занятые в мюзикле на льду "Руслан и Людмила" сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
Автор идеи и продюсер шоу – олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиМюзикл на льду "Руслан и Людмила" на губернаторской елке в Ледовом дворце города Тулы
Мюзикл на льду Руслан и Людмила на губернаторской елке в Ледовом дворце города Тулы - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Мюзикл на льду "Руслан и Людмила" на губернаторской елке в Ледовом дворце города Тулы
"В Ледовом Дворце города Тулы в четверг пройдут три представления. Все они состоятся по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Всего шоу посетят пять тысяч одаренных детей со всей Тульской области. Это дети, продемонстрировавшие высокие достижениями в учебе, спорте, творчестве, победители международных конкурсов, фестивалей и соревнований. Все они получат сладкие подарки от губернатора", – сказали в пресс-службе.
Шоу открыло череду традиционных губернаторских ёлок, которые будут проходить до 29 декабря во всех муниципальных образованиях региона.
От имени губернатора ребят приветствовал его заместитель Сергей Егоров. Он поздравил школьников с наступающим Новым годом, пожелал им крепкого здоровья, спортивных, творческих и интеллектуальных побед.
В мюзикле на льду "Руслан и Людмила" использованы новейшие технологии и световые 3D эффекты, яркие декорации и масштабные видеоинсталляции. В составе труппы фигуристы мировой величины: Евгений Кузнецов, Филип Уоррен, Максим Ковтун, Елена Йованович, Нодар Маисурадзе, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Павел Дрозд и Ангелина Сотникова.
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Тула на два года стала куратором турпроекта "Императорский маршрут"
 
Тульская областьТульская областьПавел ДроздМаргарита ДробязкоПовилас Ванагас
 
 
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