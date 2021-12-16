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В автошколах хотят добавить восемь новых упражнений
Автошколам предложили ввести восемь новых упражнений на площадке - РИА Новости, 16.12.2021
В автошколах хотят добавить восемь новых упражнений
Экспертный центр "Движение без опасности" опубликовал первый вариант программы для обучения в автошколах для получения прав категории "B", сообщает Autonews. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:26
2021-12-16T17:26
общество
авто
россия
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Экспертный центр "Движение без опасности" опубликовал первый вариант программы для обучения в автошколах для получения прав категории "B", сообщает Autonews.Представленный документ пройдет обсуждение в Минпросвещения с участием представителей автошкол.В предлагаемом варианте программы сокращается количество часов на освоение теоретических и практических навыков со 190 и 188 до 146 и144. Это удалось сделать за счет того, что часть теории учащиеся будут осваивать самостоятельно под контролем преподавателей. Авторы проекта объяснили, что нередко в автошколы приходят кандидаты с хорошими базовыми навыками, и им не нужно столько обязательных занятий. При этом, если будущему водителю понадобится больше времени на освоение программы, он сможет взять дополнительные часы.Таким образом, если сейчас на персональное обучение управлению автомобилем с механической или автоматической коробкой передач выделено 24 и 22 часа соответственно, то в случае принятия изменений количество часов сократят до 14 или 12 часов. При этом в условиях дорожного движения по-прежнему придется обучаться 32 часа.Для развития навыков кандидатам в водители предложили освоить восемь упражнений:Причем нужны будут они только при обучении, на экзамене в таком виде их сдавать не придется.Также в программу могут добавить вопросы обеспечения безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности (гироскутеров, электросамокатов и т.д.). Кроме того, кандидатов обучат правилам перевозки детей и подгонке детских удерживающих устройств.В базовый учебный цикл добавится предмет "Правила дорожного движения", на освоение которого теперь выделят 30 часов вместо 38. При этом, помимо разбора билетов, кандидатам придется решать аналитические задача. Также в автошколах научат оформлять Европротокол.В программу планируют включить также культуру вождения и водительскую этику и обучить приемам саморегуляции, контроля над эмоциями и профилактике конфликтных ситуаций. Помимо прочего, предлагается расширить обучение устройства автомобиля за счет изучения систем управления и безопасности, а также вопросов проверки технического состояния машины.
https://ria.ru/20211216/progrev-1763963583.html
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общество, авто, россия
17:26 16.12.2021
 
Автошколам предложили ввести восемь новых упражнений на площадке

Autonews: автошколам предложили ввести восемь новых упражнений для подготовки водителей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории "B" в ГИБДД
Сдача практического экзамена на право управления автотранспортом категории B в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Экспертный центр "Движение без опасности" опубликовал первый вариант программы для обучения в автошколах для получения прав категории "B", сообщает Autonews.
Представленный документ пройдет обсуждение в Минпросвещения с участием представителей автошкол.
В предлагаемом варианте программы сокращается количество часов на освоение теоретических и практических навыков со 190 и 188 до 146 и144. Это удалось сделать за счет того, что часть теории учащиеся будут осваивать самостоятельно под контролем преподавателей. Авторы проекта объяснили, что нередко в автошколы приходят кандидаты с хорошими базовыми навыками, и им не нужно столько обязательных занятий. При этом, если будущему водителю понадобится больше времени на освоение программы, он сможет взять дополнительные часы.
Таким образом, если сейчас на персональное обучение управлению автомобилем с механической или автоматической коробкой передач выделено 24 и 22 часа соответственно, то в случае принятия изменений количество часов сократят до 14 или 12 часов. При этом в условиях дорожного движения по-прежнему придется обучаться 32 часа.
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Для развития навыков кандидатам в водители предложили освоить восемь упражнений:
  • Парковка в торговом центре;
  • Движение по габаритному коридору передним и задним ходом с поворотами направо и налево;
  • Движение по габаритному коридору передним и задним ходом со смещением направо и налево;
  • "Габаритный круг";
  • Движение передним и задним ходом с поворотами направо/налево, выравнивание автомобиля на парковочном месте;
  • Парковка под углом 90 градусов;
  • Параллельная парковка;
  • Разворот в ограниченном пространстве.
Причем нужны будут они только при обучении, на экзамене в таком виде их сдавать не придется.
© Экспертный центр "Движение без опасности"

Парковка в торговом центре.

Восемь новых упражнений на площадке для автошкол
1 из 8

Парковка в торговом центре.

© Экспертный центр "Движение без опасности"
© Экспертный центр "Движение без опасности"

Движение по габаритному коридору передним и задним ходом с поворотами направо и налево.

Восемь новых упражнений на площадке для автошкол
2 из 8

Движение по габаритному коридору передним и задним ходом с поворотами направо и налево.

© Экспертный центр "Движение без опасности"
© Экспертный центр "Движение без опасности"

Движение по габаритному коридору передним и задним ходом со смещением направо и налево.

Восемь новых упражнений на площадке для автошкол
3 из 8

Движение по габаритному коридору передним и задним ходом со смещением направо и налево.

© Экспертный центр "Движение без опасности"
© Экспертный центр "Движение без опасности"

"Габаритный круг".

Восемь новых упражнений на площадке для автошкол
4 из 8

"Габаритный круг".

© Экспертный центр "Движение без опасности"
© Экспертный центр "Движение без опасности"

Движение передним и задним ходом с поворотами направо/налево, выравнивание автомобиля на парковочном месте.

Восемь новых упражнений на площадке для автошкол
5 из 8

Движение передним и задним ходом с поворотами направо/налево, выравнивание автомобиля на парковочном месте.

© Экспертный центр "Движение без опасности"
© Экспертный центр "Движение без опасности"

Парковка под углом 90 градусов.

Восемь новых упражнений на площадке для автошкол
6 из 8

Парковка под углом 90 градусов.

© Экспертный центр "Движение без опасности"
© Экспертный центр "Движение без опасности"

Параллельная парковка.

Восемь новых упражнений на площадке для автошкол
7 из 8

Параллельная парковка.

© Экспертный центр "Движение без опасности"
© Экспертный центр "Движение без опасности"

Разворот в ограниченном пространстве.

Восемь новых упражнений на площадке для автошкол
8 из 8

Разворот в ограниченном пространстве.

© Экспертный центр "Движение без опасности"
1 из 8

Парковка в торговом центре.

© Экспертный центр "Движение без опасности"
2 из 8

Движение по габаритному коридору передним и задним ходом с поворотами направо и налево.

© Экспертный центр "Движение без опасности"
3 из 8

Движение по габаритному коридору передним и задним ходом со смещением направо и налево.

© Экспертный центр "Движение без опасности"
4 из 8

"Габаритный круг".

© Экспертный центр "Движение без опасности"
5 из 8

Движение передним и задним ходом с поворотами направо/налево, выравнивание автомобиля на парковочном месте.

© Экспертный центр "Движение без опасности"
6 из 8

Парковка под углом 90 градусов.

© Экспертный центр "Движение без опасности"
7 из 8

Параллельная парковка.

© Экспертный центр "Движение без опасности"
8 из 8

Разворот в ограниченном пространстве.

© Экспертный центр "Движение без опасности"
Также в программу могут добавить вопросы обеспечения безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности (гироскутеров, электросамокатов и т.д.). Кроме того, кандидатов обучат правилам перевозки детей и подгонке детских удерживающих устройств.
В базовый учебный цикл добавится предмет "Правила дорожного движения", на освоение которого теперь выделят 30 часов вместо 38. При этом, помимо разбора билетов, кандидатам придется решать аналитические задача. Также в автошколах научат оформлять Европротокол.
В программу планируют включить также культуру вождения и водительскую этику и обучить приемам саморегуляции, контроля над эмоциями и профилактике конфликтных ситуаций. Помимо прочего, предлагается расширить обучение устройства автомобиля за счет изучения систем управления и безопасности, а также вопросов проверки технического состояния машины.
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