https://ria.ru/20211216/ekzamen-1764094169.html

В автошколах хотят добавить восемь новых упражнений

Автошколам предложили ввести восемь новых упражнений на площадке - РИА Новости, 16.12.2021

В автошколах хотят добавить восемь новых упражнений

Экспертный центр "Движение без опасности" опубликовал первый вариант программы для обучения в автошколах для получения прав категории "B", сообщает Autonews. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:26

2021-12-16T17:26

2021-12-16T17:26

общество

авто

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601496916_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f6b01332cccb21e500e19472f25aa910.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Экспертный центр "Движение без опасности" опубликовал первый вариант программы для обучения в автошколах для получения прав категории "B", сообщает Autonews.Представленный документ пройдет обсуждение в Минпросвещения с участием представителей автошкол.В предлагаемом варианте программы сокращается количество часов на освоение теоретических и практических навыков со 190 и 188 до 146 и144. Это удалось сделать за счет того, что часть теории учащиеся будут осваивать самостоятельно под контролем преподавателей. Авторы проекта объяснили, что нередко в автошколы приходят кандидаты с хорошими базовыми навыками, и им не нужно столько обязательных занятий. При этом, если будущему водителю понадобится больше времени на освоение программы, он сможет взять дополнительные часы.Таким образом, если сейчас на персональное обучение управлению автомобилем с механической или автоматической коробкой передач выделено 24 и 22 часа соответственно, то в случае принятия изменений количество часов сократят до 14 или 12 часов. При этом в условиях дорожного движения по-прежнему придется обучаться 32 часа.Для развития навыков кандидатам в водители предложили освоить восемь упражнений:Причем нужны будут они только при обучении, на экзамене в таком виде их сдавать не придется.Также в программу могут добавить вопросы обеспечения безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности (гироскутеров, электросамокатов и т.д.). Кроме того, кандидатов обучат правилам перевозки детей и подгонке детских удерживающих устройств.В базовый учебный цикл добавится предмет "Правила дорожного движения", на освоение которого теперь выделят 30 часов вместо 38. При этом, помимо разбора билетов, кандидатам придется решать аналитические задача. Также в автошколах научат оформлять Европротокол.В программу планируют включить также культуру вождения и водительскую этику и обучить приемам саморегуляции, контроля над эмоциями и профилактике конфликтных ситуаций. Помимо прочего, предлагается расширить обучение устройства автомобиля за счет изучения систем управления и безопасности, а также вопросов проверки технического состояния машины.

https://ria.ru/20211216/progrev-1763963583.html

https://ria.ru/20211215/prava-1763760913.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, россия