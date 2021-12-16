https://ria.ru/20211216/ekstremal-1764013111.html

Экстремал из МЧС отбуксировал восьмитонный грузовик на 47 метров

Экстремал из МЧС отбуксировал восьмитонный грузовик на 47 метров - РИА Новости, 16.12.2021

Экстремал из МЧС отбуксировал восьмитонный грузовик на 47 метров

Рекордсмен мира, офицер МЧС РФ Иннокентий Веселов впервые в истории отечественного силового экстрима отбуксировал тягач весом более 8 тонн на максимально... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:01

2021-12-16T12:01

2021-12-16T12:01

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

сергей агаджанян

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Рекордсмен мира, офицер МЧС РФ Иннокентий Веселов впервые в истории отечественного силового экстрима отбуксировал тягач весом более 8 тонн на максимально возможную дистанцию – более 47 метров, тем самым установив рекорд России, сообщил РИА Новости другой рекордсмен Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк.Зарегистрировал рекорд президент Федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России Василий Грищенко."Впервые в истории отечественных силовых видов спорта в суровых условиях заснеженной Сибири спортсмен Федерации силового экстрима России смог отбуксировать грузовую машину DAF XF 480 на максимально возможную дистанцию! Отныне рекорд – 47,5 метра за 54 секунды. Этого еще в России не делал никто", - сказал Агаджанян.При этом он отметил, что Веселов при весе в 115 килограммов является одним из самых легких экстремалов мира. Этот рекорд является "уникальным и очень сложным", так как стресс, который испытывает атлет, "запредельный" – всю дистанцию необходимо буквально волочь тягач через заснеженную дорогу, пояснил собеседник агентства."Нагрузка на суставы Иннокентия является критической. Суровые условия Сибири — снег, ветер и мороз многократно увеличивают риск травм и разрывов мышц и связок. Я горжусь выдержкой и стойкостью своего коллеги по экстриму, который, как настоящий офицер МЧС, подает лучший пример для подражания нашей молодежи по преодолению себя и достижению самых высоких целей", - сказал Русский Халк.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Экстремал из МЧС установил рекорд России – отбуксировал 8-тонный грузовик на 47 метров Рекордсмен мира, офицер МЧС РФ Иннокентий Веселов впервые в истории отечественного силового экстрима отбуксировал тягач весом более 8 тонн на максимально возможную дистанцию – более 47 метров, тем самым установив рекорд России, сообщил РИА Новости другой рекордсмен Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк. 2021-12-16T12:01 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, сергей агаджанян