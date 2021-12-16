Экстремал из МЧС отбуксировал восьмитонный грузовик на 47 метров
Экстремал из МЧС установил рекорд России, отбуксировав восьмитонный грузовик на 47 метров
© Фото : Сергей АгаджанянОфицер МЧС РФ Иннокентий Веселов установил рекорд по буксировке грузовой машины на самую длинную дистанцию
© Фото : Сергей Агаджанян
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Рекордсмен мира, офицер МЧС РФ Иннокентий Веселов впервые в истории отечественного силового экстрима отбуксировал тягач весом более 8 тонн на максимально возможную дистанцию – более 47 метров, тем самым установив рекорд России, сообщил РИА Новости другой рекордсмен Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк.
Зарегистрировал рекорд президент Федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России Василий Грищенко.
"Впервые в истории отечественных силовых видов спорта в суровых условиях заснеженной Сибири спортсмен Федерации силового экстрима России смог отбуксировать грузовую машину DAF XF 480 на максимально возможную дистанцию! Отныне рекорд – 47,5 метра за 54 секунды. Этого еще в России не делал никто", - сказал Агаджанян.
При этом он отметил, что Веселов при весе в 115 килограммов является одним из самых легких экстремалов мира. Этот рекорд является "уникальным и очень сложным", так как стресс, который испытывает атлет, "запредельный" – всю дистанцию необходимо буквально волочь тягач через заснеженную дорогу, пояснил собеседник агентства.
"Нагрузка на суставы Иннокентия является критической. Суровые условия Сибири — снег, ветер и мороз многократно увеличивают риск травм и разрывов мышц и связок. Я горжусь выдержкой и стойкостью своего коллеги по экстриму, который, как настоящий офицер МЧС, подает лучший пример для подражания нашей молодежи по преодолению себя и достижению самых высоких целей", - сказал Русский Халк.
© Фото : Сергей АгаджанянОфицер МЧС РФ Иннокентий Веселов установил рекорд по буксировке грузовой машины на самую длинную дистанцию
© Фото : Сергей Агаджанян
Офицер МЧС РФ Иннокентий Веселов установил рекорд по буксировке грузовой машины на самую длинную дистанцию