https://ria.ru/20211216/ekologiya-1764095309.html

"СУЭК" и Минприроды Хакасии провели экологическую акцию сбора автопокрышек

"СУЭК" и Минприроды Хакасии провели экологическую акцию сбора автопокрышек - РИА Новости, 16.12.2021

"СУЭК" и Минприроды Хакасии провели экологическую акцию сбора автопокрышек

По итогам экологической акции по утилизации шин, которую провели совместно АО "СУЭК" и Минприроды Хакасии, за 10 дней акции было собрано более 10 тысяч... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T17:28

2021-12-16T17:28

2021-12-16T17:28

новости суэк

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

сибирская угольная энергетическая компания

всемирный фонд дикой природы

андрей мельниченко

россия

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. По итогам экологической акции по утилизации шин, которую провели совместно АО "СУЭК" и Минприроды Хакасии, за 10 дней акции было собрано более 10 тысяч покрышек, сообщает пресс-служба компании.Пункты сбора покрышек были организованы в Абакане и Черногорске. Теперь эти отходы будут переработаны в цеху СУЭК-Хакасия, из них произведут износостойкие резиновые плитки, соответствующие всем требованиям экологической безопасности.Отработанные автомобильные покрышки относятся к отходам IV класса опасности и подлежат обязательной утилизации, их захоронение строго запрещено. Переработка использованных шин организована в СУЭК-Хакасия с 2016 года на базе отечественного оборудования. Изначально здесь утилизировали крупногабаритные шины от карьерных самосвалов и другой техники, используемой на предприятиях СУЭК-Хакасия. Однако, как отмечается в сообщении, учитывая актуальность вопроса утилизации покрышек и борьбы с несанкционированными свалками, руководство компании приняло решение принимать старую автомобильную резину и от населения.Выпускаемые в производственном цеху резиновые плитки пользуются высоким спросом. В том числе они использованы при строительстве теннисного корта, который СУЭК подарила Черногорску к Дню шахтера в 2019 году, а также игровых городках, устанавливаемых компанией в рамках программы благоустройства территорий.СУЭК – один из признанных лидеров среди российских компаниях в вопросах охраны окружающей среды. В компании реализуется масштабная программа, нацеленная не только на сокращение любых видов выбросов, но и включающая в себя рекультивацию земель, озеленение территорий, повышение энергоэффективности, поддержку особо охраняемых природных зон, экологическое просвещение. Компания входит в число лидеров ведущих экологических рейтингов, в том числе экологической ответственности горнодобывающих компаний WWF. СУЭК стала одной из первых отечественных компаний, получивших официальный статус партнера Национальных проектов, в том числе национального проекта "Экология".СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.

https://ria.ru/20211109/pobeditel-1758306981.html

https://ria.ru/20211213/nagrada-1763486718.html

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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), сибирская угольная энергетическая компания, всемирный фонд дикой природы, андрей мельниченко, россия