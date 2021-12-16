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Новости СУЭК
https://ria.ru/20211216/ekologiya-1764095309.html
"СУЭК" и Минприроды Хакасии провели экологическую акцию сбора автопокрышек
"СУЭК" и Минприроды Хакасии провели экологическую акцию сбора автопокрышек - РИА Новости, 16.12.2021
"СУЭК" и Минприроды Хакасии провели экологическую акцию сбора автопокрышек
По итогам экологической акции по утилизации шин, которую провели совместно АО "СУЭК" и Минприроды Хакасии, за 10 дней акции было собрано более 10 тысяч... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T17:28
2021-12-16T17:28
новости суэк
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
сибирская угольная энергетическая компания
всемирный фонд дикой природы
андрей мельниченко
россия
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. По итогам экологической акции по утилизации шин, которую провели совместно АО "СУЭК" и Минприроды Хакасии, за 10 дней акции было собрано более 10 тысяч покрышек, сообщает пресс-служба компании.Пункты сбора покрышек были организованы в Абакане и Черногорске. Теперь эти отходы будут переработаны в цеху СУЭК-Хакасия, из них произведут износостойкие резиновые плитки, соответствующие всем требованиям экологической безопасности.Отработанные автомобильные покрышки относятся к отходам IV класса опасности и подлежат обязательной утилизации, их захоронение строго запрещено. Переработка использованных шин организована в СУЭК-Хакасия с 2016 года на базе отечественного оборудования. Изначально здесь утилизировали крупногабаритные шины от карьерных самосвалов и другой техники, используемой на предприятиях СУЭК-Хакасия. Однако, как отмечается в сообщении, учитывая актуальность вопроса утилизации покрышек и борьбы с несанкционированными свалками, руководство компании приняло решение принимать старую автомобильную резину и от населения.Выпускаемые в производственном цеху резиновые плитки пользуются высоким спросом. В том числе они использованы при строительстве теннисного корта, который СУЭК подарила Черногорску к Дню шахтера в 2019 году, а также игровых городках, устанавливаемых компанией в рамках программы благоустройства территорий.СУЭК – один из признанных лидеров среди российских компаниях в вопросах охраны окружающей среды. В компании реализуется масштабная программа, нацеленная не только на сокращение любых видов выбросов, но и включающая в себя рекультивацию земель, озеленение территорий, повышение энергоэффективности, поддержку особо охраняемых природных зон, экологическое просвещение. Компания входит в число лидеров ведущих экологических рейтингов, в том числе экологической ответственности горнодобывающих компаний WWF. СУЭК стала одной из первых отечественных компаний, получивших официальный статус партнера Национальных проектов, в том числе национального проекта "Экология".СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), сибирская угольная энергетическая компания, всемирный фонд дикой природы, андрей мельниченко, россия
17:28 16.12.2021
 

"СУЭК" и Минприроды Хакасии провели экологическую акцию сбора автопокрышек

© РИА Новости / Илья ПиталевСбор автопокрышек
Сбор автопокрышек - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. По итогам экологической акции по утилизации шин, которую провели совместно АО "СУЭК" и Минприроды Хакасии, за 10 дней акции было собрано более 10 тысяч покрышек, сообщает пресс-служба компании.
Пункты сбора покрышек были организованы в Абакане и Черногорске. Теперь эти отходы будут переработаны в цеху СУЭК-Хакасия, из них произведут износостойкие резиновые плитки, соответствующие всем требованиям экологической безопасности.
Отработанные автомобильные покрышки относятся к отходам IV класса опасности и подлежат обязательной утилизации, их захоронение строго запрещено. Переработка использованных шин организована в СУЭК-Хакасия с 2016 года на базе отечественного оборудования. Изначально здесь утилизировали крупногабаритные шины от карьерных самосвалов и другой техники, используемой на предприятиях СУЭК-Хакасия. Однако, как отмечается в сообщении, учитывая актуальность вопроса утилизации покрышек и борьбы с несанкционированными свалками, руководство компании приняло решение принимать старую автомобильную резину и от населения.
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 20:14Новости СУЭК
СУЭК победила в конкурсе проектов в сфере корпоративного волонтерства
Выпускаемые в производственном цеху резиновые плитки пользуются высоким спросом. В том числе они использованы при строительстве теннисного корта, который СУЭК подарила Черногорску к Дню шахтера в 2019 году, а также игровых городках, устанавливаемых компанией в рамках программы благоустройства территорий.
СУЭК – один из признанных лидеров среди российских компаниях в вопросах охраны окружающей среды. В компании реализуется масштабная программа, нацеленная не только на сокращение любых видов выбросов, но и включающая в себя рекультивацию земель, озеленение территорий, повышение энергоэффективности, поддержку особо охраняемых природных зон, экологическое просвещение. Компания входит в число лидеров ведущих экологических рейтингов, в том числе экологической ответственности горнодобывающих компаний WWF. СУЭК стала одной из первых отечественных компаний, получивших официальный статус партнера Национальных проектов, в том числе национального проекта "Экология".
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
Награда премии Время инноваций - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 15:32Новости СУЭК
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Новости СУЭКМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Сибирская угольная энергетическая компанияВсемирный фонд дикой природыАндрей МельниченкоРоссия
 
 
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