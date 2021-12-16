https://ria.ru/20211216/dtp-1764011310.html

В ДТП в Щелково погиб ребенок

В ДТП в Щелково погиб ребенок - РИА Новости, 16.12.2021

В ДТП в Щелково погиб ребенок

Прокуратура Московской области начала проверку после ДТП в Щелково, в результате которого погибла 11-летняя девочка, еще один ребенок и двое взрослых... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T11:52

2021-12-16T11:52

2021-12-16T11:52

происшествия

щелково

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после ДТП в Щелково, в результате которого погибла 11-летняя девочка, еще один ребенок и двое взрослых пострадали, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По имеющимся данным, сегодня утром в городском округе Щелково произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибла 11-летняя девочка, ещё три человека пострадали, в том числе ребёнок", - говорится в сообщении.Уточняется, что назначена проверка, проведение которой поручено Щелковской городской прокуратуре. В ходе нее будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

https://ria.ru/20211215/dtp-1763948867.html

щелково

московская область (подмосковье)

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происшествия, щелково, московская область (подмосковье)