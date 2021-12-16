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В ДТП в Щелково погиб ребенок
В ДТП в Щелково погиб ребенок - РИА Новости, 16.12.2021
В ДТП в Щелково погиб ребенок
Прокуратура Московской области начала проверку после ДТП в Щелково, в результате которого погибла 11-летняя девочка, еще один ребенок и двое взрослых... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T11:52
2021-12-16T11:52
происшествия
щелково
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после ДТП в Щелково, в результате которого погибла 11-летняя девочка, еще один ребенок и двое взрослых пострадали, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По имеющимся данным, сегодня утром в городском округе Щелково произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибла 11-летняя девочка, ещё три человека пострадали, в том числе ребёнок", - говорится в сообщении.Уточняется, что назначена проверка, проведение которой поручено Щелковской городской прокуратуре. В ходе нее будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
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щелково
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происшествия, щелково, московская область (подмосковье)
11:52 16.12.2021
 
В ДТП в Щелково погиб ребенок

В ДТП в Щелково погибла 11-летняя девочка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после ДТП в Щелково, в результате которого погибла 11-летняя девочка, еще один ребенок и двое взрослых пострадали, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По имеющимся данным, сегодня утром в городском округе Щелково произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибла 11-летняя девочка, ещё три человека пострадали, в том числе ребёнок", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что назначена проверка, проведение которой поручено Щелковской городской прокуратуре. В ходе нее будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
 
ПроисшествияЩелковоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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