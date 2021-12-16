https://ria.ru/20211216/donbass-1764108831.html

В ДНР заявили об украинских танках и ЗРК в населенных пунктах Донбасса

В ДНР заявили об украинских танках и ЗРК в населенных пунктах Донбасса - РИА Новости, 16.12.2021

В ДНР заявили об украинских танках и ЗРК в населенных пунктах Донбасса

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об обнаружении танков и зенитных комплексов украинских силовиков в... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T18:30

2021-12-16T18:30

2021-12-16T18:30

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ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об обнаружении танков и зенитных комплексов украинских силовиков в населенных пунктах Донбасса."Киевские оккупанты разместили 17 единиц военной техники в шести подконтрольных населенных пунктах", - сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР. Он пояснил, что среди обнаруженной техники были танки Т-72, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10" и ЗРК "Тунгуска", БМП - 1 и БМП- 2, а также другая бронетехника.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20210403/donbass-1604106965.html

https://ria.ru/20211201/donbass-1761588885.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр