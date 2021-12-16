https://ria.ru/20211216/dokumenty-1764046600.html

СМИ: ФРГ не получала документов для сертификации "Северного потока — 2"

СМИ: ФРГ не получала документов для сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.12.2021

СМИ: ФРГ не получала документов для сертификации "Северного потока — 2"

Глава федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что ведомство еще не получало документов, необходимых для продолжения процесса сертификации... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:10

2021-12-16T14:10

2021-12-16T14:10

экономика

германия

газпром

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что ведомство еще не получало документов, необходимых для продолжения процесса сертификации "Северного потока — 2", передают в четверг СМИ.Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) 16 ноября приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения компанией необходимых требований сертификации. Так, независимым оператором должна быть немецкая компания, в то время как Nord Stream AG 2 зарегистрирована в Швейцарии.По сообщению агентства Рейтер, глава немецкого регулятора отметил, что процесс сертификации продолжится, когда ведомству будут представлены соответствующие документы. "У нас их нет на руках", - пояснил Хоманн.По его словам, после решения немецкого регулятора вопрос будет рассмотрен уже Еврокомиссией. В этом контексте Хоманн отметил, что, таким образом, "решений (по "Северному потоку — 2") не будет в первой половине (следующего) года".

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экономика, германия, газпром, северный поток — 2, россия