https://ria.ru/20211216/dokumenty-1764046600.html
СМИ: ФРГ не получала документов для сертификации "Северного потока — 2"
СМИ: ФРГ не получала документов для сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.12.2021
СМИ: ФРГ не получала документов для сертификации "Северного потока — 2"
Глава федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что ведомство еще не получало документов, необходимых для продолжения процесса сертификации... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:10
2021-12-16T14:10
2021-12-16T14:10
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн заявил, что ведомство еще не получало документов, необходимых для продолжения процесса сертификации "Северного потока — 2", передают в четверг СМИ.Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) 16 ноября приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения компанией необходимых требований сертификации. Так, независимым оператором должна быть немецкая компания, в то время как Nord Stream AG 2 зарегистрирована в Швейцарии.По сообщению агентства Рейтер, глава немецкого регулятора отметил, что процесс сертификации продолжится, когда ведомству будут представлены соответствующие документы. "У нас их нет на руках", - пояснил Хоманн.По его словам, после решения немецкого регулятора вопрос будет рассмотрен уже Еврокомиссией. В этом контексте Хоманн отметил, что, таким образом, "решений (по "Северному потоку — 2") не будет в первой половине (следующего) года".
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экономика, германия, газпром, северный поток — 2, россия
СМИ: ФРГ не получала документов для сертификации "Северного потока — 2"
СМИ: Германия не получала документов для продолжения сертификации "Северного потока — 2"