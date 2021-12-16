https://ria.ru/20211216/diplomat-1764015216.html

Российские дипломаты не имеют отношения к делу Хангошвили, заявил МИД

Российские дипломаты не имеют отношения к делу Хангошвили, заявил МИД - РИА Новости, 16.12.2021

Российские дипломаты не имеют отношения к делу Хангошвили, заявил МИД

Объявленные persona non grata дипломаты РФ не имели никакого отношения к "делу Хангошвили", о чем властям ФРГ хорошо известно, заявил МИД РФ. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T12:08

2021-12-16T12:08

2021-12-16T12:31

в мире

германия

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зелимхан хангошвили

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Объявленные persona non grata дипломаты РФ не имели никакого отношения к "делу Хангошвили", о чем властям ФРГ хорошо известно, заявил МИД РФ."Глубоко разочарованы, что Правительство ФРГ приняло решение осуществить под предлогом упомянутого судебного вердикта очередную недружественную акцию в адрес Российской Федерации, объявив "persona non grata" двух дипломатических сотрудников Посольства России в Германии, которые не имели и не могли иметь к "делу З. Хангошвили" никакого отношения, о чем немецким властям хорошо известно", - говорится в заявлении МИД.В МИД также заявили, что Россия решительно отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили."Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста З. Хангошвили, сконструированные при содействии зарубежных спецслужб и аффилированных с ними структур", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок.

https://ria.ru/20211215/suverenitet-1763923454.html

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в мире, германия, россия, зелимхан хангошвили