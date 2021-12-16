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Российские дипломаты не имеют отношения к делу Хангошвили, заявил МИД
Российские дипломаты не имеют отношения к делу Хангошвили, заявил МИД - РИА Новости, 16.12.2021
Российские дипломаты не имеют отношения к делу Хангошвили, заявил МИД
Объявленные persona non grata дипломаты РФ не имели никакого отношения к "делу Хангошвили", о чем властям ФРГ хорошо известно, заявил МИД РФ. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T12:08
2021-12-16T12:31
в мире
германия
россия
зелимхан хангошвили
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Объявленные persona non grata дипломаты РФ не имели никакого отношения к "делу Хангошвили", о чем властям ФРГ хорошо известно, заявил МИД РФ."Глубоко разочарованы, что Правительство ФРГ приняло решение осуществить под предлогом упомянутого судебного вердикта очередную недружественную акцию в адрес Российской Федерации, объявив "persona non grata" двух дипломатических сотрудников Посольства России в Германии, которые не имели и не могли иметь к "делу З. Хангошвили" никакого отношения, о чем немецким властям хорошо известно", - говорится в заявлении МИД.В МИД также заявили, что Россия решительно отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили."Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста З. Хангошвили, сконструированные при содействии зарубежных спецслужб и аффилированных с ними структур", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок.
https://ria.ru/20211215/suverenitet-1763923454.html
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в мире, германия, россия, зелимхан хангошвили
12:08 16.12.2021 (обновлено: 12:31 16.12.2021)
 
Российские дипломаты не имеют отношения к делу Хангошвили, заявил МИД

МИД: объявленные персонами нон грата в ФРГ дипломаты не имеют отношения к делу Хангошвили

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Объявленные persona non grata дипломаты РФ не имели никакого отношения к "делу Хангошвили", о чем властям ФРГ хорошо известно, заявил МИД РФ.
"Глубоко разочарованы, что Правительство ФРГ приняло решение осуществить под предлогом упомянутого судебного вердикта очередную недружественную акцию в адрес Российской Федерации, объявив "persona non grata" двух дипломатических сотрудников Посольства России в Германии, которые не имели и не могли иметь к "делу З. Хангошвили" никакого отношения, о чем немецким властям хорошо известно", - говорится в заявлении МИД.
В МИД также заявили, что Россия решительно отвергает голословные и оторванные от реальности обвинения в причастности госструктур к убийству Хангошвили.
"Решительно отвергаем голословные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур к убийству проживавшего в Германии с ведома властей ФРГ террориста З. Хангошвили, сконструированные при содействии зарубежных спецслужб и аффилированных с ними структур", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Высший суд Берлина признал в среду россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Защита настаивает на недостаточности доказательной базы, решение об апелляции пока не принято. МИД ФРГ после приговора вызвал посла РФ Сергея Нечаева и объявил о высылке двух дипломатов РФ, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
Вчера, 18:35
МИД ФРГ заявил, что убийство Хангошвили осложнит диалог с Москвой
 
В миреГерманияРоссияЗелимхан Хангошвили
 
 
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