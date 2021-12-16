https://ria.ru/20211216/dialog-1764030628.html
В Кремле назвали диалог между Россией и Западом необходимым
В Кремле назвали диалог между Россией и Западом необходимым - РИА Новости, 16.12.2021
В Кремле назвали диалог между Россией и Западом необходимым
Несмотря на то, что по принципиальным вопросам договориться с президентами Франции и США не удается, это абсолютный плюс, что они хотят продолжать диалог с... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T13:01
2021-12-16T13:01
2021-12-16T13:01
в мире
сша
франция
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Несмотря на то, что по принципиальным вопросам договориться с президентами Франции и США не удается, это абсолютный плюс, что они хотят продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что планирует провести еще один разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Также о своем желании переговоров с Путиным заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон."По принципиальным вопросам договориться пока не удается, но абсолютный плюс, что декларируется политическая воля к продолжению диалога. Диалог крайне необходим в этих непростых условиях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают тенденцию с желанием новых переговоров с президентом Путиным.
https://ria.ru/20211216/bezopasnost-1764027345.html
сша
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fb478e60a1f509d0c94166972baa83b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, франция, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
В Кремле назвали диалог между Россией и Западом необходимым
Пресс-секретарь президента Песков назвал диалог между Россией и Западом крайне необходимым