https://ria.ru/20211216/dialog-1764030628.html

В Кремле назвали диалог между Россией и Западом необходимым

В Кремле назвали диалог между Россией и Западом необходимым - РИА Новости, 16.12.2021

В Кремле назвали диалог между Россией и Западом необходимым

Несмотря на то, что по принципиальным вопросам договориться с президентами Франции и США не удается, это абсолютный плюс, что они хотят продолжать диалог с... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T13:01

2021-12-16T13:01

2021-12-16T13:01

в мире

сша

франция

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

россия

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Несмотря на то, что по принципиальным вопросам договориться с президентами Франции и США не удается, это абсолютный плюс, что они хотят продолжать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что планирует провести еще один разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Также о своем желании переговоров с Путиным заявлял и президент Франции Эммануэль Макрон."По принципиальным вопросам договориться пока не удается, но абсолютный плюс, что декларируется политическая воля к продолжению диалога. Диалог крайне необходим в этих непростых условиях", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают тенденцию с желанием новых переговоров с президентом Путиным.

https://ria.ru/20211216/bezopasnost-1764027345.html

сша

франция

россия

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в мире, сша, франция, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия