https://ria.ru/20211216/deklaratsiya-1764084156.html

Главы России и Монголии приняли политическую декларацию

Главы России и Монголии приняли политическую декларацию - РИА Новости, 16.12.2021

Главы России и Монголии приняли политическую декларацию

Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнагийн Хурэлсух во время переговоров приняли совместную политическую декларацию. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T16:45

2021-12-16T16:45

2021-12-16T19:26

политика

монголия

россия

владимир путин

ухнагийн хурэлсух

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнагийн Хурэлсух во время переговоров приняли совместную политическую декларацию."Она идет в развитие подписанного в 2019 году договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве", — рассказал российский лидер по итогам встречи.Как сказано в декларации, стороны продолжат сотрудничать в борьбе с распространением коронавируса и будут содействовать возобновлению транспортного сообщения, а также изучат возможности по восстановлению торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия после пандемии.Подчеркивается, что Россия и Монголия рассматривают военное и военно-техническое сотрудничество как важную часть всеобъемлющего стратегического партнерства и намерены углублять сотрудничество по обороне и безопасности. Кроме того, стороны примут меры по недопущению фальсификации истории и героизации нацизма.Страны также придают ценят совместные усилия по борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также транснациональной оргпреступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков. Они будут бороться с экономическими и экологическими преступлениями и сотрудничать для обеспечения международной информбезопасности."Стороны приветствуют создание совместной двусторонней комиссии по проведению очередной проверки российско-монгольской государственной границы, начало работы которой намечено на 2022 год <...>. Стороны подтверждают, что не будут предпринимать на международной арене и в региональных делах шагов, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и общественному порядку другой стороны", — отмечается в декларации, текст которой опубликован на сайте Кремля.Путин напомнил, что визит Хурэлсуха проходит в год столетия установления дипломатических отношений между странами. Как подчеркнул президент, отношения Москвы и Улан-Батора, несмотря на пандемию, развиваются по всем направлениям: это экономика, политические связи, сотрудничество в военной области и на международной арене.Хурэлсух ответил, что очень рад совершить свой первый заграничный визит именно в Россию.По его словам, народ Монголии воспринимает дружбу и товарищество государств как пример "хороших отношений не только в нашем регионе, но и в мире".На встрече лидеры подвели итоги развития диалога за минувшее столетие и обменялись мнениями о дальнейших целях и направлениях сотрудничества на грядущие сто лет."Деловая и конструктивная" встречаПо словам Путина, саммит прошел в "деловом и конструктивном ключе".Президент России отметил, что в прошлом году из-за пандемии уровень товарооборота между странами упал на 20 процентов, но за первые три квартала этого увеличился примерно на 25 процентов.ЭнергетикаВ свою очередь, Хурэлсух заявил, что Монголия поддерживает инициативу о создании Большого евразийского партнерства. Он также затронул вопросы модернизации центрального железнодорожного коридора и строительства энергетического коридора. Президент отметил большие возможности сотрудничества в энергетике.Как подчеркнул Путин, технико-экономическое обоснование по проекту трубопровода будет готово уже в ближайшие недели."В практической проработке — проект транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа движется — и движется успешно. Он может стать продолжением российского трубопровода "Сила Сибири". Уже определены оптимальный маршрут и протяженность", — сказал он.Российский лидер добавил, что энергокомпании страны "заинтересованы работать на внутреннем монгольском рынке горюче-смазочных материалов и расширять свое присутствие". Сейчас "Роснефть" проходит регистрацию в качестве оператора нового топливо-заправочного комплекса в международном аэропорту Улан-Батора, отметил он.Путин также сообщил, что подробно рассмотрел с Хурэлсухом тематику двустороннего взаимодействия в энергетическом секторе, подчеркнув, что Россия обеспечивает около 80 процентов потребностей Монголии в нефтепродуктах.ОборонаКак подчеркнул президент России, Москва и Улан-Батор успешно сотрудничают в области обороны и безопасности.Позиции России и Монголии по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или очень близки, кроме того, страны хорошо координируют действия на площадках Организации Объединенных Наций, указал Путин.

https://ria.ru/20211216/sotrudnichestvo-1764094969.html

https://ria.ru/20211216/tovarooborot-1764056356.html

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политика, монголия, россия, владимир путин, ухнагийн хурэлсух