Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211216/deklaratsiya-1764084156.html
Главы России и Монголии приняли политическую декларацию
Главы России и Монголии приняли политическую декларацию - РИА Новости, 16.12.2021
Главы России и Монголии приняли политическую декларацию
Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнагийн Хурэлсух во время переговоров приняли совместную политическую декларацию. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T16:45
2021-12-16T19:26
политика
монголия
россия
владимир путин
ухнагийн хурэлсух
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156202/18/1562021832_0:0:2197:1237_1920x0_80_0_0_0724cb116daaf13c7aea91cb3aa4539e.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнагийн Хурэлсух во время переговоров приняли совместную политическую декларацию."Она идет в развитие подписанного в 2019 году договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве", — рассказал российский лидер по итогам встречи.Как сказано в декларации, стороны продолжат сотрудничать в борьбе с распространением коронавируса и будут содействовать возобновлению транспортного сообщения, а также изучат возможности по восстановлению торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия после пандемии.Подчеркивается, что Россия и Монголия рассматривают военное и военно-техническое сотрудничество как важную часть всеобъемлющего стратегического партнерства и намерены углублять сотрудничество по обороне и безопасности. Кроме того, стороны примут меры по недопущению фальсификации истории и героизации нацизма.Страны также придают ценят совместные усилия по борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также транснациональной оргпреступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков. Они будут бороться с экономическими и экологическими преступлениями и сотрудничать для обеспечения международной информбезопасности."Стороны приветствуют создание совместной двусторонней комиссии по проведению очередной проверки российско-монгольской государственной границы, начало работы которой намечено на 2022 год &lt;...&gt;. Стороны подтверждают, что не будут предпринимать на международной арене и в региональных делах шагов, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и общественному порядку другой стороны", — отмечается в декларации, текст которой опубликован на сайте Кремля.Путин напомнил, что визит Хурэлсуха проходит в год столетия установления дипломатических отношений между странами. Как подчеркнул президент, отношения Москвы и Улан-Батора, несмотря на пандемию, развиваются по всем направлениям: это экономика, политические связи, сотрудничество в военной области и на международной арене.Хурэлсух ответил, что очень рад совершить свой первый заграничный визит именно в Россию.По его словам, народ Монголии воспринимает дружбу и товарищество государств как пример "хороших отношений не только в нашем регионе, но и в мире".На встрече лидеры подвели итоги развития диалога за минувшее столетие и обменялись мнениями о дальнейших целях и направлениях сотрудничества на грядущие сто лет."Деловая и конструктивная" встречаПо словам Путина, саммит прошел в "деловом и конструктивном ключе".Президент России отметил, что в прошлом году из-за пандемии уровень товарооборота между странами упал на 20 процентов, но за первые три квартала этого увеличился примерно на 25 процентов.ЭнергетикаВ свою очередь, Хурэлсух заявил, что Монголия поддерживает инициативу о создании Большого евразийского партнерства. Он также затронул вопросы модернизации центрального железнодорожного коридора и строительства энергетического коридора. Президент отметил большие возможности сотрудничества в энергетике.Как подчеркнул Путин, технико-экономическое обоснование по проекту трубопровода будет готово уже в ближайшие недели."В практической проработке — проект транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа движется — и движется успешно. Он может стать продолжением российского трубопровода "Сила Сибири". Уже определены оптимальный маршрут и протяженность", — сказал он.Российский лидер добавил, что энергокомпании страны "заинтересованы работать на внутреннем монгольском рынке горюче-смазочных материалов и расширять свое присутствие". Сейчас "Роснефть" проходит регистрацию в качестве оператора нового топливо-заправочного комплекса в международном аэропорту Улан-Батора, отметил он.Путин также сообщил, что подробно рассмотрел с Хурэлсухом тематику двустороннего взаимодействия в энергетическом секторе, подчеркнув, что Россия обеспечивает около 80 процентов потребностей Монголии в нефтепродуктах.ОборонаКак подчеркнул президент России, Москва и Улан-Батор успешно сотрудничают в области обороны и безопасности.Позиции России и Монголии по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или очень близки, кроме того, страны хорошо координируют действия на площадках Организации Объединенных Наций, указал Путин.
https://ria.ru/20211216/sotrudnichestvo-1764094969.html
https://ria.ru/20211216/tovarooborot-1764056356.html
https://ria.ru/20211216/diplomatiya-1763824466.html
монголия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156202/18/1562021832_133:0:2138:1504_1920x0_80_0_0_e9f8183069e52bfdec2c3009a6ae836a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, монголия, россия, владимир путин, ухнагийн хурэлсух
16:45 16.12.2021 (обновлено: 19:26 16.12.2021)
 
Главы России и Монголии приняли политическую декларацию

Главы России и Монголии приняли политическую декларацию по итогам переговоров

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи
Владимир Путин и Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Путин и его монгольский коллега Ухнагийн Хурэлсух во время переговоров приняли совместную политическую декларацию.
"Она идет в развитие подписанного в 2019 году договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве", — рассказал российский лидер по итогам встречи.
Как сказано в декларации, стороны продолжат сотрудничать в борьбе с распространением коронавируса и будут содействовать возобновлению транспортного сообщения, а также изучат возможности по восстановлению торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия после пандемии.
Подчеркивается, что Россия и Монголия рассматривают военное и военно-техническое сотрудничество как важную часть всеобъемлющего стратегического партнерства и намерены углублять сотрудничество по обороне и безопасности. Кроме того, стороны примут меры по недопущению фальсификации истории и героизации нацизма.
Ухнаагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
17:27
Президент Монголии назвал отношения с Россией образцовыми
Страны также придают ценят совместные усилия по борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также транснациональной оргпреступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков. Они будут бороться с экономическими и экологическими преступлениями и сотрудничать для обеспечения международной информбезопасности.

"Стороны приветствуют создание совместной двусторонней комиссии по проведению очередной проверки российско-монгольской государственной границы, начало работы которой намечено на 2022 год <...>. Стороны подтверждают, что не будут предпринимать на международной арене и в региональных делах шагов, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и общественному порядку другой стороны", — отмечается в декларации, текст которой опубликован на сайте Кремля.
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Путин напомнил, что визит Хурэлсуха проходит в год столетия установления дипломатических отношений между странами. Как подчеркнул президент, отношения Москвы и Улан-Батора, несмотря на пандемию, развиваются по всем направлениям: это экономика, политические связи, сотрудничество в военной области и на международной арене.
Хурэлсух ответил, что очень рад совершить свой первый заграничный визит именно в Россию.

"Этот визит имеет историческое значение. <...> Тесное и дружественное сотрудничество на протяжении ста лет — это редкий исторический прецедент. Наши отношения — это образцовые, традиционно исторические отношения", — сказал монгольский лидер.

По его словам, народ Монголии воспринимает дружбу и товарищество государств как пример "хороших отношений не только в нашем регионе, но и в мире".
На встрече лидеры подвели итоги развития диалога за минувшее столетие и обменялись мнениями о дальнейших целях и направлениях сотрудничества на грядущие сто лет.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время беседы в Кремле - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
14:50
Путин оценил уровень товарооборота с Монголией

"Деловая и конструктивная" встреча

По словам Путина, саммит прошел в "деловом и конструктивном ключе".
Президент России отметил, что в прошлом году из-за пандемии уровень товарооборота между странами упал на 20 процентов, но за первые три квартала этого увеличился примерно на 25 процентов.

"Есть все основания полагать, что мы достигнем допандемийного уровня и сможем превзойти", — считает Путин.

Энергетика

В свою очередь, Хурэлсух заявил, что Монголия поддерживает инициативу о создании Большого евразийского партнерства. Он также затронул вопросы модернизации центрального железнодорожного коридора и строительства энергетического коридора. Президент отметил большие возможности сотрудничества в энергетике.

"Мы очень довольны результатами работы, которую проводим в области проекта строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии", — сказал Хурэлсух.

Как подчеркнул Путин, технико-экономическое обоснование по проекту трубопровода будет готово уже в ближайшие недели.
"В практической проработке — проект транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа движется — и движется успешно. Он может стать продолжением российского трубопровода "Сила Сибири". Уже определены оптимальный маршрут и протяженность", — сказал он.
Российский лидер добавил, что энергокомпании страны "заинтересованы работать на внутреннем монгольском рынке горюче-смазочных материалов и расширять свое присутствие". Сейчас "Роснефть" проходит регистрацию в качестве оператора нового топливо-заправочного комплекса в международном аэропорту Улан-Батора, отметил он.
Путин также сообщил, что подробно рассмотрел с Хурэлсухом тематику двустороннего взаимодействия в энергетическом секторе, подчеркнув, что Россия обеспечивает около 80 процентов потребностей Монголии в нефтепродуктах.

Оборона

Как подчеркнул президент России, Москва и Улан-Батор успешно сотрудничают в области обороны и безопасности.

"Укрепляются контакты по линии силовых ведомств, на регулярной основе проводятся совместные военные учения. В частности, в рамках ежегодных маневров "Селенга" сообща отрабатываются тактические приемы борьбы против незаконных вооруженных формирований", — рассказал он.

Позиции России и Монголии по актуальным региональным и международным проблемам совпадают или очень близки, кроме того, страны хорошо координируют действия на площадках Организации Объединенных Наций, указал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
00:29
Межгосударственные отношения РФ и Монголии
 
ПолитикаМонголияРоссияВладимир ПутинУхнагийн Хурэлсух
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды России
02:08Врач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"
02:01Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерстве
01:51Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государством
01:45Львовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"
01:43Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинского
01:25Глава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплением
01:16Автоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормоза
01:14Глава "Нафтогаза" призвал украинцев экономить
01:02СМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178
00:58В НАТО выдвинули условие для диалога Россией
00:53Салливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"
00:49В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"
00:39Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останки
00:35СМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
00:30Лидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризиса
00:15В США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & Johnson
00:08В РВСН заявили о разработке нового ракетного комплекса
23:57В Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсмен
23:56Экс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России
Лента новостейМолния
В Польше восхитились успехами сидевшей прежде без еды РоссииВрач рассказал, каким может быть постковидный синдром от "омикрона"Камчатского экс-депутата помимо убийства человека обвинили в браконьерствеЗампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленным государствомЛьвовский журналист пожаловался на слабость Украины перед "Русским миром"Зампостпреда РФ рассказал, чем российский Крым отличается от украинскогоГлава "Нафтогаза" предупредил украинцев о проблемах с отоплениемАвтоэксперт объяснил, что делать, если у автомобиля отказали тормозаГлава "Нафтогаза" призвал украинцев экономитьСМИ: Перу начало штрафовать Украину за срыв поставки Ан-178В НАТО выдвинули условие для диалога РоссиейСалливан обсудил украинский вопрос с "Бухарестской девяткой"В 2022 году презентуют проект легкового электромобиля "Кама"Рядом с бывшим концлагерем в Орловской области нашли детские останкиСМИ: в СБУ заявили о критической ситуации в энергетике УкраиныЛидеры ЕС поддержали дипломатическое урегулирование украинского кризисаВ США рекомендовали не использовать вакцину Johnson & JohnsonВ РВСН заявили о разработке нового ракетного комплексаВ Сирии остались несколько российских детей, заявила детский омбудсменЭкс-сотрудника Пентагона заподозрили в шпионаже в пользу России