https://ria.ru/20211216/covid-sertifikat-1764053619.html

Срок действия COVID-сертификата могут продлить, заявила Голикова

Срок действия COVID-сертификата могут продлить, заявила Голикова - РИА Новости, 16.12.2021

Срок действия COVID-сертификата могут продлить, заявила Голикова

Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса может быть продлен, если наблюдения за развитием ситуации покажут необходимость в этом, заявила... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T14:40

2021-12-16T14:40

2021-12-16T14:40

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса может быть продлен, если наблюдения за развитием ситуации покажут необходимость в этом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."После первичной вакцинации и после перенесенной болезни на данный момент… длительность действия сертификата установлен на год. Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить, мы непременно его продлим. Но сейчас все страны, многие, настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию после 6 месяцев", - сказала она, выступая в Госдуме.

https://ria.ru/20211216/sertifikat-1764051389.html

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