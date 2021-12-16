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Срок действия COVID-сертификата могут продлить, заявила Голикова
Срок действия COVID-сертификата могут продлить, заявила Голикова - РИА Новости, 16.12.2021
Срок действия COVID-сертификата могут продлить, заявила Голикова
Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса может быть продлен, если наблюдения за развитием ситуации покажут необходимость в этом, заявила... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:40
2021-12-16T14:40
2021-12-16T14:40
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса может быть продлен, если наблюдения за развитием ситуации покажут необходимость в этом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."После первичной вакцинации и после перенесенной болезни на данный момент… длительность действия сертификата установлен на год. Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить, мы непременно его продлим. Но сейчас все страны, многие, настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию после 6 месяцев", - сказала она, выступая в Госдуме.
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Срок действия COVID-сертификата могут продлить, заявила Голикова
Голикова: срок действия COVID-сертификата могут продлить, если это будет необходимо