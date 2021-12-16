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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211216/covid-sertifikat-1764053619.html
Срок действия COVID-сертификата могут продлить, заявила Голикова
Срок действия COVID-сертификата могут продлить, заявила Голикова - РИА Новости, 16.12.2021
Срок действия COVID-сертификата могут продлить, заявила Голикова
Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса может быть продлен, если наблюдения за развитием ситуации покажут необходимость в этом, заявила... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T14:40
2021-12-16T14:40
распространение коронавируса
общество
вакцинация
госдума рф
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса может быть продлен, если наблюдения за развитием ситуации покажут необходимость в этом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."После первичной вакцинации и после перенесенной болезни на данный момент… длительность действия сертификата установлен на год. Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить, мы непременно его продлим. Но сейчас все страны, многие, настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию после 6 месяцев", - сказала она, выступая в Госдуме.
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общество, вакцинация, госдума рф, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, сертификат о вакцинации
14:40 16.12.2021
 
Срок действия COVID-сертификата могут продлить, заявила Голикова

Голикова: срок действия COVID-сертификата могут продлить, если это будет необходимо

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса может быть продлен, если наблюдения за развитием ситуации покажут необходимость в этом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"После первичной вакцинации и после перенесенной болезни на данный момент… длительность действия сертификата установлен на год. Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить, мы непременно его продлим. Но сейчас все страны, многие, настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию после 6 месяцев", - сказала она, выступая в Госдуме.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
14:29Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияГосдума РФТатьяна ГоликоваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Сертификат о вакцинации
 
 
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