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В Челябинской области при пожаре в жилом доме погибли три человека
В Челябинской области при пожаре в жилом доме погибли три человека - РИА Новости, 16.12.2021
В Челябинской области при пожаре в жилом доме погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в посёлке Старокамышинск ночью в четверг в Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T05:51
2021-12-16T05:51
происшествия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 дек – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в посёлке Старокамышинск ночью в четверг в Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.По данным пресс-центра, в четверг в 01.50 (среда 23.50 мск) сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на ликвидацию пожара в пятиэтажном жилом доме в поселке Старокамышинск Копейского городского округа."По прибытию первого подразделения происходило горение квартиры на первом этаже. Из подъезда эвакуировано 14 человек. Сотрудниками МЧС было спасено 8 человек: по трехколенной лестнице с 3 этажа спасли двух человек, еще 6 (в том числе двух детей) вывели по лестничным маршам из опасной зоны с помощью спасательных комплектов. В результате пожара погибло 3 человека, травмирован 1", - говорится в сообщении.На месте работали силы РСЧС, в том числе от МЧС 28 человек личного состава и 7 единиц техники, уточняется в сообщении.Причину пожара предстоит установить специалистам органов дознания, на месте находится испытательная лаборатория, поясняет пресс-центр.
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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
05:51 16.12.2021
 
В Челябинской области при пожаре в жилом доме погибли три человека

В Челябинской области при пожаре в многоэтажном жилом доме погибли три человека

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 дек – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в многоэтажном жилом доме в посёлке Старокамышинск ночью в четверг в Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, в четверг в 01.50 (среда 23.50 мск) сотрудники Копейского пожарно-спасательного гарнизона выезжали на ликвидацию пожара в пятиэтажном жилом доме в поселке Старокамышинск Копейского городского округа.
"По прибытию первого подразделения происходило горение квартиры на первом этаже. Из подъезда эвакуировано 14 человек. Сотрудниками МЧС было спасено 8 человек: по трехколенной лестнице с 3 этажа спасли двух человек, еще 6 (в том числе двух детей) вывели по лестничным маршам из опасной зоны с помощью спасательных комплектов. В результате пожара погибло 3 человека, травмирован 1", - говорится в сообщении.
На месте работали силы РСЧС, в том числе от МЧС 28 человек личного состава и 7 единиц техники, уточняется в сообщении.
Причину пожара предстоит установить специалистам органов дознания, на месте находится испытательная лаборатория, поясняет пресс-центр.
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ПроисшествияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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