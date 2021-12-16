https://ria.ru/20211216/cage-1763830174.html

Николас Кейдж сыграл самого себя в новой комедии

Николас Кейдж сыграл самого себя в новой комедии - РИА Новости, 16.12.2021

Николас Кейдж сыграл самого себя в новой комедии

В Сети появился тизер комедии "Невыносимая тяжесть огромного таланта" Тома Гормикана, сообщает Collider. РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T05:06

2021-12-16T05:06

2021-12-16T05:06

культура

николас кейдж

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Сети появился тизер комедии "Невыносимая тяжесть огромного таланта" Тома Гормикана, сообщает Collider. Главную роль в фильме исполнил Николас Кейдж, и сыграл он невротическую версию самого себя. Его персонаж погряз в долгах, и, чтобы расплатиться с кредиторами, соглашается приехать на день рождения мексиканского миллиардера — ему за это неплохо заплатят. Богач оказывается фанатом актера, и спокойно заработать крупную сумму герою Кейджа вряд ли удастся. Обеспеченного киномана сыграл Педро Паскаль, звезда "Мандалорца" и "Чудо-женщины 1984". "Я сказал: "Том (режиссер фильма, — Прим. Ред.), это же не я. (...) Я не такой невротик, напряженный, постоянно охваченный тревогой парень". На что он выдал: "Нервный Кейдж — лучший Кейдж". И я ответил: "Ну ладно. Давай. Я сделаю, все, что ты хочешь", — вспоминал актер о том, как согласился на участие в этом проекте. Николас Кейдж — лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус". Он известен по ролям в таких фильмах, как "Власть луны" (1987), "Семьянин" (2000), "Призрачный гонщик" (2007) и многих других.Планируется, что премьера "Невыносимой тяжести огромного таланта" состоится в апреле 2022 года.

https://ria.ru/20211202/drakula-1761625939.html

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николас кейдж, новости культуры, кино и сериалы