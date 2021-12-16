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В Нью-Йорке вандал нарисовал свастику на "Атакующем быке" с Уолл-стрит
В Нью-Йорке вандал нарисовал свастику на "Атакующем быке" с Уолл-стрит - РИА Новости, 16.12.2021
В Нью-Йорке вандал нарисовал свастику на "Атакующем быке" с Уолл-стрит
Полиция Нью-Йорка разыскивает мужчину в пончо, который нарисовал свастику на бронзовой статуе "Атакующего быка", сообщили РИА Новости в полицейском управлении... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T03:30
2021-12-16T03:30
в мире
сша
нью-йорк (город)
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НЬЮ-ЙОРК, 16 дек – РИА Новости, Алан Булкаты. Полиция Нью-Йорка разыскивает мужчину в пончо, который нарисовал свастику на бронзовой статуе "Атакующего быка", сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.Возможно, этот человек связан с еще двумя инцидентами, сообщили в полиции."Мы полагаем, что это часть одного сюжета. Есть три разных инцидента, в которых, как мы полагаем, участвовал один человек. Первый произошел 3 декабря на строительной площадке. Человек нарисовал три свастики на стене. Второй случился 13 декабря – человек нарисовал свастику на колонне здания мэрии. И третий произошел вчера, 14 декабря, когда человек распылил черную краску, изобразив свастику на статуе "Атакующего быка", - сказала сотрудница управления.По ее словам, подозреваемый носит черно-серый пончо, черный рюкзак, черные джинсы, цветные кроссовки, и, вероятно, прихрамывает.О мотивах нарушителя пока неизвестно.Это не первый раз, когда Быку с Уолл-стрит наносят повреждения.В сентябре 2019 года 42-летний Тевон Варлак нанес несколько ударов банджо по статуе, в результате чего вокруг правого рога "Атакующего быка" образовались трещины и царапины. Вандал был задержан полицией.Бронзовая статуя "Атакующий бык" весом 3,2 тонны была установлена на Уолл-стрит в 1989 году скульптором Артуро ди Модика.
https://radiosputnik.ria.ru/20200623/1573379164.html
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в мире, сша, нью-йорк (город)
03:30 16.12.2021
 
В Нью-Йорке вандал нарисовал свастику на "Атакующем быке" с Уолл-стрит

В Нью-Йорке начали поиск вандала, нарисовавшего свастику на "Атакующем быке" с Уолл-стрит

© flickr.com/Arch_SamБык с Уолл-Стрит
Бык с Уолл-Стрит
© flickr.com/Arch_Sam
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 16 дек – РИА Новости, Алан Булкаты. Полиция Нью-Йорка разыскивает мужчину в пончо, который нарисовал свастику на бронзовой статуе "Атакующего быка", сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.
Возможно, этот человек связан с еще двумя инцидентами, сообщили в полиции.
"Мы полагаем, что это часть одного сюжета. Есть три разных инцидента, в которых, как мы полагаем, участвовал один человек. Первый произошел 3 декабря на строительной площадке. Человек нарисовал три свастики на стене. Второй случился 13 декабря – человек нарисовал свастику на колонне здания мэрии. И третий произошел вчера, 14 декабря, когда человек распылил черную краску, изобразив свастику на статуе "Атакующего быка", - сказала сотрудница управления.
По ее словам, подозреваемый носит черно-серый пончо, черный рюкзак, черные джинсы, цветные кроссовки, и, вероятно, прихрамывает.
О мотивах нарушителя пока неизвестно.
Это не первый раз, когда Быку с Уолл-стрит наносят повреждения.
В сентябре 2019 года 42-летний Тевон Варлак нанес несколько ударов банджо по статуе, в результате чего вокруг правого рога "Атакующего быка" образовались трещины и царапины. Вандал был задержан полицией.
Бронзовая статуя "Атакующий бык" весом 3,2 тонны была установлена на Уолл-стрит в 1989 году скульптором Артуро ди Модика.
Протестующие во время попытки снести памятник президенту США Эндрю Джексону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
23 июня 2020, 17:34Авторы
Не влезай – сядешь. За снос памятников в США будут арестовыватьПрезидент США приказал федеральным властям арестовывать вандалов, которые сносят памятники и приговаривать их к лишению свободы на срок до 10 лет. Но местные власти уже сами научились избавляться от неугодных статуй вполне законно.
 
В миреСШАНью-Йорк (город)
 
 
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