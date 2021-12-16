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Бречалов проведет прямую линию с жителями Удмуртии 17 декабря
Бречалов проведет прямую линию с жителями Удмуртии 17 декабря - РИА Новости, 16.12.2021
Бречалов проведет прямую линию с жителями Удмуртии 17 декабря
Глава Удмуртии Александр Бречалов 17 декабря проведет прямой эфир в социальных сетях, где намерен ответить на все острые вопросы жителей региона. РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T10:14
2021-12-16T10:14
2021-12-16T10:14
удмуртская республика
общество
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
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УФА, 16 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов 17 декабря проведет прямой эфир в социальных сетях, где намерен ответить на все острые вопросы жителей региона."Друзья, 17 декабря в 10 утра проведу прямую линию, где постараюсь ответить на самые разные вопросы – острые, сложные, личные. Обсудим и темы, которые я предпочитаю обычно не комментировать. Будет открытый разговор. Включайтесь", - записал Бречалов видеообращение на своей странице в "ВКонтакте".Глава Удмуртии пояснил, что вопросы принимаются в личных сообщениях, комментариях под этим постом, а также по телефону горячей линии: 8(3412)57-10-08, 8(3412)57-10-09 с 10.00 до 19.00."Обратите внимание, в соцсетях с фейковыми аккаунтами не работаем. Хотите пообщаться – представьтесь", - сказал он.
https://ria.ru/20211215/derevnya-1763924628.html
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общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
Бречалов проведет прямую линию с жителями Удмуртии 17 декабря
Глава Удмуртии Бречалов проведет прямую линию с жителями 17 декабря