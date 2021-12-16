https://ria.ru/20211216/bolnitsa-1764140131.html

Путин поощрил больницу им. Иноземцева в Москве за вклад в борьбу с COVID-19

Путин поощрил больницу им. Иноземцева в Москве за вклад в борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021

Путин поощрил больницу им. Иноземцева в Москве за вклад в борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин поощрил сотрудников московской больницы имени Иноземцева за вклад в борьбу с коронавирусом, документ опубликован на официальном... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T22:28

2021-12-16T22:28

2021-12-16T22:28

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поощрил сотрудников московской больницы имени Иноземцева за вклад в борьбу с коронавирусом, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долго, наградить почетной грамотой президента РФ", - говорится в документе.Почетными грамотами награждены пять сотрудников медучреждения, среди которых заместитель главного врача Евгения Зернова.Помимо этого, еще семи сотрудникам объявлена благодарность президента РФ.

https://ria.ru/20211216/vaktsiny-1764098012.html

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