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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20211216/bolnitsa-1764140131.html
Путин поощрил больницу им. Иноземцева в Москве за вклад в борьбу с COVID-19
Путин поощрил больницу им. Иноземцева в Москве за вклад в борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 16.12.2021
Путин поощрил больницу им. Иноземцева в Москве за вклад в борьбу с COVID-19
Президент России Владимир Путин поощрил сотрудников московской больницы имени Иноземцева за вклад в борьбу с коронавирусом, документ опубликован на официальном... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T22:28
2021-12-16T22:28
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поощрил сотрудников московской больницы имени Иноземцева за вклад в борьбу с коронавирусом, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долго, наградить почетной грамотой президента РФ", - говорится в документе.Почетными грамотами награждены пять сотрудников медучреждения, среди которых заместитель главного врача Евгения Зернова.Помимо этого, еще семи сотрудникам объявлена благодарность президента РФ.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, врачи, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
22:28 16.12.2021
 
Путин поощрил больницу им. Иноземцева в Москве за вклад в борьбу с COVID-19

Президент Путин поощрил сотрудников больницы им. Иноземцева за вклад в борьбу с COVID-19

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поощрил сотрудников московской больницы имени Иноземцева за вклад в борьбу с коронавирусом, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долго, наградить почетной грамотой президента РФ", - говорится в документе.
Почетными грамотами награждены пять сотрудников медучреждения, среди которых заместитель главного врача Евгения Зернова.
Помимо этого, еще семи сотрудникам объявлена благодарность президента РФ.
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